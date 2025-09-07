الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقل مباشر لوقائع الخسوف الكلي للقمر

نقل مباشر لوقائع الخسوف الكلي للقمر
7 سبتمبر 2025 20:05

أعلن مركز الفلك الدولي، أنه سيبث مباشرة وقائع ظاهرة الخسوف الكلي للقمر، التي ستشهدها سماء المنطقة مساء اليوم الأحد، عبر أحد تلسكوبات مرصد الختم الفلكي في أبوظبي.
وقال المهندس محمد شوكت عودة، مدير المركز، إنه يمكن رصد هذه الظاهرة بشكل متفاوت في العالم العربي، موضحاً أن القمر سيشرق في شرق المنطقة قبل بداية الخسوف، بينما سيظهر فوق الأفق في وسط العالم العربي وهو في مراحله الأولى، في حين سيشرق في غرب المنطقة أثناء المراحل الأخيرة من الظاهرة. 

أخبار ذات صلة
المصلون يؤدون صلاة الخسوف بمساجد الدولة
صور.. عشاق علم الفلك يتابعون خسوف القمر الكلي

المصدر: وام
بث مباشر
خسوف القمر
الخسوف
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©