«مالية الشارقة» تعقد شراكة مع «الفجيرة الخيرية» لتفعيل نظام «تحصيل»

الشارقة (الاتحاد)

في خطوة نوعية تعكس ريادة حكومة الشارقة في تطوير حلول مالية مبتكرة، وقّعت دائرة المالية المركزية بالشارقة اتفاقية تعاون استراتيجية مع جمعية الفجيرة الخيرية لتفعيل نظام «تحصيل» في الجمعية، بما يسهم في تعزيز كفاءة عمليات الدفع والتحصيل الرقمي، وتوسيع نطاق الاعتماد على الحلول الذكية في إدارة المعاملات المالية على مستوى دولة الإمارات.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر دائرة المالية المركزية بالشارقة، حيث قام بالتوقيع عليها وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، ويوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، بحضور سعادة الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، وعدد من قيادات وموظفي الطرفين.

رؤية استراتيجية تدعم التحول الرقمي

ويأتي هذا المشروع ضمن المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها دائرة المالية المركزية بالشارقة لتحقيق مستهدفات حكومة الشارقة في تعزيز منظومة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المالية، حيث يقدّم نظام «تحصيل» منظومة شاملة ومتكاملة تدعم مختلف جوانب العمليات المالية، ويتيح إدارة المدفوعات بكفاءة عالية وسرعة في الإنجاز، إلى جانب التكامل الذكي مع الأنظمة المالية المعتمدة، كما يوفر إمكانية إعداد تقارير مالية وإحصائية دقيقة بشكل لحظي، مع متابعة جميع العمليات بشكل آمن ضمن بيئة رقمية موثوقة تواكب أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: يمثل تفعيل نظام «تحصيل» في جمعية الفجيرة الخيرية خطوة استراتيجية محورية تعكس كفاءة ومرونة النظام في تلبية احتياجات مؤسسات متنوعة خارج نطاق إمارة الشارقة، سواء كانت خيرية أو حكومية أو خدمية كما تؤكد هذه الشراكة مكانة «تحصيل» كأحد أبرز الحلول الرقمية الوطنية، إذ يسهم في توسيع نطاق اعتماده على مستوى الدولة، وبناء منظومة مالية ذكية قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والخيرية على حد سواء.

وأكد أن هذا المشروع ينسجم مع رؤية الدائرة في تبنّي حلول مالية مبتكرة ومرنة تدعم توجهات الحكومة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، والارتقاء بكفاءة المؤسسات عبر تمكين الشركاء من إدارة عملياتهم المالية ضمن بيئة آمنة وموثوقة، مشيداً بدور جمعية الفجيرة الخيرية في تعزيز ثقافة الشفافية والرقمنة في إدارة التبرعات والمساعدات.

من جانبه ثمن يوسف المرشودي التعاون من الدائرة المالية المركزية بالشارقة والدور الريادي المتميز للدائرة في تعزيز منظومة التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المالية في الدولة.

وقال المرشودي: إن الجمعية تواصل تبني الحلول الرقمية المتقدمة لتعزيز كفاءة منظومة الحوكمة، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المالية والابتكار في تقديم الخدمات للمتبرعين والمستفيدين. وتحقيق أعلى درجات الامتثال المالي بما يعزز من تنافسية خدماتها ومرونتها وفعاليتها ومواءمتها مع توجهات وأولويات الدولة.

وأضاف المرشودي: سيتيح النظام لمتعاملي جمعية الفجيرة الخيرية الاستفادة من 31 خدمة رئيسية عبر منظومة «تحصيل»، وتشمل مجموعة متنوعة من الخدمات الخيرية، مثل التبرع بكل سهولة ويسر لمجموعة متنوعة من المشاريع، منها الصدقة الجارية وبناء المساجد والوقف الخيري، وخدمات إفطار صائم وسقيا الماء، بالإضافة إلى كفالات الأيتام وكسوة العيد، وزكاة المال وزكاة الفطر وكفارة الصيام واليمين، فضلاً عن خدمات دعم المرضى والطلبة وذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة وغيرها.