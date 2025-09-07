عبدالله بن زايد يستقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي جو الصدي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية وبحضور معالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني.

بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي جو الصدي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.