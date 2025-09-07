الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الطاقة والمياه اللبناني
7 سبتمبر 2025 22:57

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي جو الصدي وزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية وبحضور معالي الدكتور غسان سلامة، وزير الثقافة اللبناني.

بحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

أخبار ذات صلة
عبدالله بن زايد يهنئ وزيرة خارجية بريطانيا ويبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين
عبدالله بن زايد يستقبل وزير الثقافة اللبناني

كما استعرض اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي جو الصدي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزير الطاقة
لبنان
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©