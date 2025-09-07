الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة دبي و«الاقتصاد والسياحة» تبحثان السلامة في «توصيل الطلبات»

جمعة بن سويدان وأحمد أهلي وكبار الضباط خلال الاجتماع (من المصدر)
8 سبتمبر 2025 02:14

دبي (الاتحاد) 

بحثت شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السلامة المرورية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لرفع كفاءة قطاع النقل، لا سيما قطاع توصيل الطلبات الذي يشهد نمواً متسارعاً في إمارة دبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وأحمد أهلي، مدير مراقبة الأنشطة السياحية ومدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في دائرة الاقتصاد والسياحة، بحضور العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد علي كرم، مدير إدارة التقنيات المرورية، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية.
وتم خلال الاجتماع استعراض أبرز المواضيع والمحاور المرتبطة بشركات توصيل الطلبات، أبرزها التحديات والسلبيات المتعلقة بسلوكيات بعض سائقي الدراجات النارية، كالقيادة بتهور، وتجاوز الإشارات، وعدم الالتزام بالمسارات المخصصة، وكذلك بحث الحلول التنظيمية التي تضمن التزام شركات التوصيل بالاشتراطات المرورية، وتدريب السائقين على قواعد السلامة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام التقنيات الذكية في مراقبة وتتبع أداء سائقي التوصيل، وضمان انضباطهم على الطرق.

التزام الشركات
وأكد العميد جمعة بن سويدان، خلال الاجتماع أن قطاع توصيل الطلبات بات يشكل عنصراً مهماً في الحياة اليومية لسكان الإمارة وزوارها، وهو ما يستدعي رفع مستوى التزام الشركات والسائقين بالمعايير المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق. من جانبه، أكد السيد أحمد الأهلي على أهمية تعزيز التعاون مع شرطة دبي لضمان تطبيق القوانين والإجراءات التنظيمية بحق المخالفين، وتعزيز ثقافة السلامة المرورية، بما يعكس مكانة دبي كمدينة آمنة ورائدة عالمياً في جودة الحياة.

أخبار ذات صلة
شرطة دبي
دبي
السلامة المرورية
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
