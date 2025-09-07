الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«محمد بن راشد للمعرفة»: توفير بيئات تعليمية عادلة

جمال بن حويرب
8 سبتمبر 2025 02:14

دبي (الاتحاد) 

أكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن اليوم العالمي لمحو الأمية يمثل محطةً مهمة لتجديد الالتزام بتوحيد الجهود العالمية في مواجهة الأمية بمختلف أشكالها، باعتبارها عائقاً أمام التنمية والتقدم. فالأمية اليوم لم تعد تقتصر على غياب القراءة والكتابة، بل تشمل نقص المهارات التكنولوجية والمعرفية الضرورية لمواكبة متغيرات العصر ومتطلبات اقتصاد المعرفة.
وأوضح بن حويرب: «من هذا المنطلق، تضع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة التعليم واستمراريته في صميم أهدافها الاستراتيجية، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة التي تجعل من الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته ركيزة رئيسية لبناء مجتمعات مزدهرة قادرة على المنافسة عالمياً واستشراف المستقبل. إذ أطلقت المؤسَّسة مبادرات نوعية تسهم في ترسيخ التعلم المستمر وتعزيز رأس المال المعرفي، من أبرزها (أكاديمية مهارات المستقبل) مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي تستهدف الوصول إلى 10 ملايين متعلم بحلول عام 2030، لتعزيز قدرات المواطنين في الدول العربية وتأهيلهم لوظائف المستقبل، ودعم النمو الاقتصادي في المنطقة، لتمكين الإنسان ونشر المعرفة».

مهارات الشباب
وأضاف: «من جهة أخرى تعمل المؤسسة على صقل مهارات الشباب وتحفيز القراءة والحوار الفكري من خلال مبادرات أخرى نوعية منها (برنامج دبي الدولي للكتابة) و(استراحة معرفة) إلى جانب مبادرة (بالعربي) لترسيخ الهوية اللغوية والمعرفية، فضلاً عن مركز المعرفة الرقمي الذي يتيح ملايين المواد البحثية والتعليمية لجميع الفئات، ما يُتيح مصدراً دائماً وموثوقاً للتعلُّم المستمر. كما عملت المؤسَّسة على مشروع (تحدي الأمية) وتم تنظيم ملتقى للتحدي سلَّط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه الدول العربية للقضاء على الأمية».
واختتم قائلاً: «بهذه المناسبة، نؤكِّد التزامنا بمواصلة العمل مع شركائنا محلياً ودولياً من أجل توفير بيئات تعليمية عادلة وشاملة، والمساهمة في محو جميع أنواع الأمية العربية، سواء التقليدية أو الرقمية والمعلوماتية، وكذلك أمية الذكاء الاصطناعي، بما يكفل للجميع حق التعلم والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للأجيال القادمة».

