الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الاتصال الحكومي» يناقش إدارة الأزمات

«الاتصال الحكومي» يناقش إدارة الأزمات
8 سبتمبر 2025 02:14

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق الدورة الرابعة عشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025 الأربعاء القادم في الشارقة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة» لتجعل من الاتصال أداة عملية تصنع قيمة عامة ملموسة. 
ويجتمع قادة حكومات وصنّاع قرار وخبراء وأكاديميون ومبتكرون لتصميم خرائط طريق تعالج أولويات عامّة تشمل الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم ومهارات المستقبل، والاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على بناء الثقة المجتمعية ورفع الجاهزية وصياغة سرديات حكومية مقنعة وقابلة للقياس.
وتقدّم أجندة هذا العام أكثر من 110 فعاليات، تتوزع على 51 جلسة نقاشية، و7 خطابات رئيسية مُلهِمة، و22 ورشة تطبيقية عبر 22 منصة تفاعلية، بمشاركة 237 متحدثاً دولياً. 
ويرسّخ المنتدى مكانته منصةً مرجعية عالمية لتبادل الخبرات وإنتاج حلول اتصال قابلة للتنفيذ بدعم 30 شريكاً استراتيجياً محلياً وإقليمياً ودولياً، ويُتوَّج البرنامج بإعلان الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمن 23 فئة يوم الخميس القادم، تأكيداً لدور الابتكار والفعالية في تطوير منظومات الاتصال التي ترتقي بجودة الحياة.

