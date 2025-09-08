الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حاكم رأس الخيمة يستقبل سفيرة إيرلندا

8 سبتمبر 2025 15:54

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، أليسون ميلتون، سفيرة جمهورية إيرلندا لدى الدولة، وذلك للسلام على سموه.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بالسفيرة، وبحث معها سبل تعزيز العلاقات مع جمهورية إيرلندا في شتى المجالات وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أعربت أليسون ميلتون عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بمتانة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وبلادها، وبما تحظى به الدولة من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة في مختلف المجالات.

