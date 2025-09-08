الطقس غائم جزئيا نهاراً رطب ليلاً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والمد الثاني عند الساعة 02:14، والجزر الأول عند الساعة 08:05 والجزر الثاني عند الساعة 20:04.

في بحر عمان يكون الموج خفيفا كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 10:30 والمد الثاني عند الساعة 23:16، والجزر الأول عند الساعة16:51 والجزر الثاني عند الساعة 04:57.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 30 85 30

دبي 40 31 80 30

الشارقة 40 31 80 30

عجمان 40 31 75 30

أم القيوين 39 30 75 30

رأس الخيمة 40 30 70 25

الفجيرة 37 30 90 45

العـين 43 29 65 15

ليوا 45 28 65 25

الرويس 41 32 75 20

السلع 38 32 75 20

دلـمـا 38 32 70 20

طنب الكبرى / الصغرى 33 32 75 20

أبو موسى 34 31 80 25.