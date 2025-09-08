أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، اليوم الاثنين، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث تهيأت فرصة تكوّن سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار، ورياح نشطة السرعة، تصل إلى 45 كم/س مع السحب، مثيرة الغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الشرقية.

وساد طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية، صاحبه سقوط أمطار خفيفة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث بلغت أعلى درجة حرارة مسجلة على الدولة 47.2 درجة مئوية في حميم بمنطقة الظفرة.

يكون الطقس رطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وحركة الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

بحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد اليوم، فإن شهر سبتمبر، يعتبر الشهر الأخير من شهور الصيف، ومن سماته أن تبدأ معه درجات الحرارة في الانخفاض، خاصة أثناء الليل، وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً في الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء، ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي. كما يضعف ويتراجع تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية، تصاحبها رياح نشطة نسبياً، مثيرة الغبار، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.

وتظل الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وسرعتها من 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.