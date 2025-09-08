الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

سعود بن راشد المعلا: الهوية الترويجية لأم القيوين محطة بارزة وجسر للتواصل مع العالم

سعود بن راشد المعلا: الهوية الترويجية لأم القيوين محطة بارزة وجسر للتواصل مع العالم

8 سبتمبر 2025 20:58
8 سبتمبر 2025 20:58

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أن القطاع السياحي يُعد ركيزة محورية في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، حيث يسهم بصورة فاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي. 
وأشار سموه، في كلمة بمناسبة إطلاق الهوية الترويجية لإمارة أم القيوين، إلى أن السياحة تمثل أحد أبرز المحركات الحيوية التي تدعم مختلف القطاعات، بما يرسخ مكانة الدولة كوجهة اقتصادية تنافسية على المستوى العالمي. 
وقال سموه «نستلهم رؤيتنا في بناء الهوية الترويجية من تاريخنا العريق وثقافتنا المتجذرة، فهويتنا هي ارتباط مجتمعنا بالإرث الراسخ ومواكبة الحاضر واستشراف المستقبل». 
وأوضح سموه أن الهوية الترويجية لإمارة أم القيوين تمثل مشروعاً استراتيجياً متكاملاً يهدف إلى تقديم صورة واضحة وشاملة عن الإمارة من خلال إبراز ما تتميز به من مقومات طبيعية وتاريخية وثقافية.
وأضاف سموه، أن هذا العمل يعزز من منظومة القيم الوطنية، ويرسخ دور المجتمع كشريك أساسي في الحفاظ على الهوية من خلال صون العادات والتقاليد بما يحقق التوافق مع تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد سموه، أن تطوير الهوية الترويجية يعكس التزاماً راسخاً في مسيرة التنمية الشاملة، إذ ستكون بمثابة منصة تعريفية توضح إمكانات الإمارة وفرصها الفريدة، وستفتح آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة عبر دعم المبادرات السياحية والثقافية وصون البيئة الطبيعية لينسجم مع مقاصد الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال صاحب السمو حاكم أم القيوين، في ختام كلمته، إن إطلاق الهوية الترويجية يمثل محطة بارزة في مسيرة إمارة أم القيوين، وجسراً للتواصل مع العالم بما يعزز حضورها بين إمارات الدولة ويدعم موقعها على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
سعود بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين
الهوية الترويجية
السياحة
