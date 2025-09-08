الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشارك في أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس»

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يشارك في أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس»
8 سبتمبر 2025 21:50

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، في أعمال القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس»، التي افتتحها فخامة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.
وألقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، كلمة دولة الإمارات، التي نقل خلالها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الدول المشاركة، وتمنياته الصادقة بنجاح أعمال القمة.
وأعرب سموه عن تقدير دولة الإمارات للجهود الحثيثة التي تبذلها البرازيل في قيادة مجموعة «بريكس» منذ بداية العام، والنتائج المهمة التي حققتها القمة الـ 17 للمجموعة التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، يومي 6 و7 يوليو الماضي.

وأكّد سموه أهمية مجموعة «بريكس» باعتبارها إطاراً فاعلاً للعمل الدولي من أجل تحقيق التنمية لدولها وشعوبها، ودعم الازدهار العالمي المشترك، والذي يمثل نهج دولة الإمارات المتواصل في بناء شراكات اقتصادية وتجارية تعزز التنمية المستدامة، وتعود بالخير والنماء على جميع دول العالم.
تم، خلال القمة الافتراضية، استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث حلول دعم حركة التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس»، وتعزيز التكامل الاقتصادي عبر إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والتحول الرقمي، ودفع عجلة النمو المستدام في الدول النامية، بالإضافة إلى تعزيز الحوار السياسي حول القضايا الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه نظام التجارة العالمية.
وقد شارك في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة «بريكس» فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وفخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، وفخامة عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة سيريل راما فوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، وفخامة الدكتور مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، ومعالي الدكتور جيديون تيموثيوس، وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

