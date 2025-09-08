الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«صوت المتعامل» بمركز شرطة لهباب

«صوت المتعامل» بمركز شرطة لهباب
9 سبتمبر 2025 01:21

دبي (الاتحاد)

بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بتعزيز سبل التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر بين شرطة دبي والجمهور، التقى العميد الدكتور مبارك سعيد بونواس الكتبي، مدير مركز شرطة لهباب، بحضور نائبه العقيد أحمد جمعة غريب المحيربي، مع المتعاملين في المركز ضمن مبادرة «صوت المتعامل»، بما يكفل مشاركتهم في إبداء الملاحظات والمقترحات، والإجابة عن استفساراتهم.
وقال العميد مبارك بونواس، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات.
كما قدم العميد مبارك بونواس، خلال اللقاء مع المتعاملين، شرحاً حول مبادرة «سعادتنا من سعادتكم»، التي أطلقتها شرطة دبي بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين وإسعادهم، إلى جانب تخصيص تكريم شهري على مستوى المراكز للموظفين المتميزين في خدمة المجتمع والمتعاملين، تعزيزاً لروح المبادرة والإبداع في العمل الشرطي، حيث إنها خصصت شهر سبتمبر من العام الجاري بالكامل لخدمة المتعاملين في مراكز الشرطة، عبر تقديم خدمات راقية ومتميزة للجمهور، وخلق روح من التنافس الإيجابي بين الموظفين، على أن يتم في نهاية الشهر تنفيذ استبيان شامل لقياس رضا المتعاملين في كل مركز. وقدم العميد مبارك بونواس شرحاً حول خدمات شرطة دبي المجتمعية والأمنية المقدمة للجمهور في مراكز الشرطة.

