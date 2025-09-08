الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شباب شرطة أبوظبي يناقش «أمن الطرق بعيون الشباب»

كبار الضباط والحضور خلال الجلسة الشبابية (من المصدر)
9 سبتمبر 2025 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي جلسة شبابية بعنوان «أمن الطرق بعيون الشباب»، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بالتعاون مع مركز أبوظبي للنقل المتكامل والمؤسسة الاتحادية للشباب، لإشراك الشباب في صناعة المستقبل.
حضر الجلسة العميد مطر عبدالله الظاهري، نائب مدير المديرية لشؤون المرور بشرطة أبوظبي، والعميد أحمد ناصر الزيدي، مدير إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق، وعدد من الضباط وأفراد المجتمع.
أدار الجلسة المساعد أول عيسى الجديدي، عضو مجلس شباب شرطة أبوظبي، حيث ناقش المشاركون محاور عدة ركزت على الدور المشترك في التوعية بالسلامة المرورية، ومسؤولية الشباب في المساهمة بجعل الطرق أكثر أماناً.
وأوضح المقدم ركن سعيد خلف الظاهري، رئيس قسم التوعية والتثقيف المروري، أن القسم يواصل تنفيذ حملات شاملة موجهة للشباب وطلاب المدارس، من خلال محاضرات وورش تفاعلية وتجارب محاكاة مبتكرة لتوصيل الرسائل التوعوية.
وقدم الرائد مهندس محمد حمد العيسائي، مدير فرع المحاكاة والتنبؤ المروري، ورقة عمل أبرز فيها أهمية المبادرات اللحظية خلال الظروف الجوية المتقلبة باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مثل منصات التواصل الاجتماعي.
كما استعرض الرائد خالد محمد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، قصصاً واقعية لحوادث مرورية مؤثرة.

أبوظبي
المؤسسة الاتحادية للشباب
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
مجلس شباب شرطة أبوظبي
شرطة أبوظبي
الشباب
