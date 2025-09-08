الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«كوندور» تزود شرطة باهيا العسكرية البرازيلية بمسدسات 10 ملليمترات

5 ملايين ريال برازيلي القيمة الأولية للعقد (من المصدر)
9 سبتمبر 2025 01:21

ريو دي جانيرو، البرازيل (الاتحاد)

أعلنت «كوندور للتقنيات غير الفتاكة»، الشركة البرازيلية التابعة لمجموعة إيدج، توقيع عقد مع الشرطة العسكرية في ولاية «باهيا» لتزويدها بمسدساتها الجديدة عيار 10 ملم. يعزز هذا الاتفاق حضور «كوندور» في السوق المحلية، كما يعكس تحولاً أوسع في العمليات الشرطية، حيث تتجه الأجهزة الأمنية نحو حلول متطورة تجمع بين الأداء الفائق والمساءلة والاستخدام المتوازن للقوة.
وتبلغ القيمة الأولية للعقد 5 ملايين ريال برازيلي، مع إمكانية أن تصل إلى 10 ملايين ريال برازيلي عبر مشتريات أخرى مستقبلاً. ويجسد هذا الاتفاق ثقة قوات الأمن في التكنولوجيا المطورة محلياً من قبل «كوندور»، كما يعزز الشراكة مع واحدة من أكبر المؤسسات الشرطية في البلاد.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار استراتيجية «كوندور» ومجموعة إيدج الأوسع، لتعزيز مكانة البرازيل كمركز رائد للتكنولوجيا في مجال الأمن العام والدفاع، مع مواصلة الاستثمار في تنمية المهارات، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص عمل عالية التخصص.
وقال فريدريكو أغيار، الرئيس التنفيذي لشركة «كوندور»: «يعد هذا العقد إنجازاً تاريخياً لشركة كوندور ويعكس قدرتنا على تقديم حلول عالمية المستوى لقوات الأمن في جميع أنحاء البلاد. كما يعزز هذا المشروع التزام كوندور بالابتكار والبحث والتطوير».
وأقيمت مراسم التوقيع في كازا فيرجان بمدينة ريو دي جانيرو، ضمن زيارة حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج، إلى البرازيل.

«تريندز» يؤكد من «طريق الحرير الروحي» أهمية ترسيخ قيم التعايش والتسامح عالمياً
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده
مجموعة إيدج
البرازيل
ريو دي جانيرو
