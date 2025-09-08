استعراض المؤشرات الاستراتيجية للموارد البشرية بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)



أكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن المورد البشري يمثّل المحرك الرئيس لتميز وريادة شرطة دبي، مشدداً على أن دعم القيادة وتبنيها للتحول الرقمي في خدمات الموارد البشرية، أسهما في تجاوز التحديات وتحقيق قفزات نوعية في الأداء المؤسسي.

جاء ذلك، خلال تفقده للإدارة العامة للموارد البشرية، بحضور اللواء الدكتور صالح مراد، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والعميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، ونائبه العميد عبدالله مفتاح، إلى جانب عدد من كبار الضباط. وخلال الاجتماع، تم استعراض المؤشرات الاستراتيجية التي تم تحقيقها خلال العام الجاري.

وناقش اللواء المهيري وفريق العمل التحديات المرتبطة بالموارد البشرية، إلى جانب الخطط المستقبلية للتحول الرقمي في الخدمات.