الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إنجاز 3834 معاملة ببلدية منطقة الظفرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

الخدمات تضمنت طلبات تسليم زوايا الأراضي الزراعية وتصميم واعتماد المخططات (وام)
9 سبتمبر 2025 01:21

الظفرة (وام)

تقدم بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أفضل الخدمات للمتعاملين عبر إطلاق مبادرات مجتمعية لتسهيل الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتعليمهم وتدريبهم على كيفية تقديم طلباتهم عبر منصة «تم» الرقمية، وتوفير صالة خاصة لإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.
وفي هذا السياق، أنجزت البلدية 3834 معاملة خلال عام 2024 وحتى شهر أغسطس من العام الجاري، وتضمنت الخدمات التي تم تقديمها طلب تسليم زوايا الأراضي الزراعية، وتصميم واعتماد المخططات (200م-300م)، وتسجيل عقود إيجار الاستراحات البحرية، بالإضافة إلى خدمة تنازل عن حصة الاستراحات البحرية، وتعهد البناء خلال سنة، وخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وخدمات الشركاء الاستراتيجيين، وتحديث بطاقة المواد الغذائية، وبيانات المسكن.

أخبار ذات صلة
4 رماة يمثلون الإمارات في بطولة العالم لرماية «التراب» البارالمبية
اختتام «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»
أصحاب الهمم
بلدية الظفرة
الظفرة
كبار المواطنين
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©