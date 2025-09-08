إنجاز 3834 معاملة ببلدية منطقة الظفرة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم

الظفرة (وام)



تقدم بلدية منطقة الظفرة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أفضل الخدمات للمتعاملين عبر إطلاق مبادرات مجتمعية لتسهيل الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، وتعليمهم وتدريبهم على كيفية تقديم طلباتهم عبر منصة «تم» الرقمية، وتوفير صالة خاصة لإنجاز معاملاتهم في زمن قياسي.

وفي هذا السياق، أنجزت البلدية 3834 معاملة خلال عام 2024 وحتى شهر أغسطس من العام الجاري، وتضمنت الخدمات التي تم تقديمها طلب تسليم زوايا الأراضي الزراعية، وتصميم واعتماد المخططات (200م-300م)، وتسجيل عقود إيجار الاستراحات البحرية، بالإضافة إلى خدمة تنازل عن حصة الاستراحات البحرية، وتعهد البناء خلال سنة، وخدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وخدمات الشركاء الاستراتيجيين، وتحديث بطاقة المواد الغذائية، وبيانات المسكن.