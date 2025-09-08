إطلاق الدورة الجديدة من جائزة «حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»

دبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، عن فتح باب الترشيحات للدورة الجديدة «2025 – 2026» من جائزة حمدان – اليونسكو لتنمية أداء المعلمين، التي تُمنح مرة كل سنتين، لتكريم أفضل الممارسات العالمية الرائدة في تحسين جودة التعليم وأداء المعلمين.

وقال الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: إن الجائزة تستمر في تكريم نخب المعلمين المتميزين في مختلف المناطق والأقاليم حول العالم، وتمكّنت من توظيف إنجازاتها المتراكمة على مدى دورات الجائزة السابقة من توفير منصة عالمية لتبادل الممارسات التربوية الناجحة، وتشجيع الابتكار في التعليم، مؤكداً أن الاستثمار في المعلمين هو استثمار في المستقبل كونهم القوة المحركة لتنمية المجتمعات.