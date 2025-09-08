الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تعاون بين «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» ومجلس الدين الإسلامي في ماليزيا

عمر الدرعي يسلم درعاً تذكارية إلى أمير ناصر شاه (من المصدر)
9 سبتمبر 2025 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي، سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه، نائب رئيس مجلس الدين الإسلامي في ماليزيا، والوفد المرافق له، الذي زار الهيئة وتعرّف على نهجها في إدارة المساجد والأوقاف، وعلى إطار الحوكمة في إدارة الزكاة، والنماذج التشغيلية للتحصيل والتوزيع، وعلى كيفية إعداد خطب الجمعة الموحدة وملامستها لاحتياجات المجتمع التوعوية والتثقيفية، ووقف على التحول الرقمي والذكي في خدمات الهيئة، واستراتيجيات إشراك الجمهور في رسم ملامح رؤية الهيئة وأهدافها. وبحث الجانبان تعزيز التعاون والتواصل والاستفادة من الخبرات والخطط والمبادرات في إدارة الشؤون الدينية في ظل التطور الحضاري الذي يشهده العالم، والعمل على ترسيخ قيم الدين السمحة ومعانيه السامية.
حضر اللقاء، داتو تنغكو سراج الزمان، سفير ماليزيا لدى الدولة، والدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة، وعبد الرحمن سعيد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات.

أخبار ذات صلة
شباب شرطة أبوظبي يناقش «أمن الطرق بعيون الشباب»
4.97 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو 9%
أبوظبي
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
ماليزيا
عمر حبتور الدرعي
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©