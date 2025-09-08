تعاون بين «الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» ومجلس الدين الإسلامي في ماليزيا

أبوظبي (الاتحاد)



استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بمقر الهيئة في أبوظبي، سمو الأمير أمير ناصر إبراهيم شاه، نائب رئيس مجلس الدين الإسلامي في ماليزيا، والوفد المرافق له، الذي زار الهيئة وتعرّف على نهجها في إدارة المساجد والأوقاف، وعلى إطار الحوكمة في إدارة الزكاة، والنماذج التشغيلية للتحصيل والتوزيع، وعلى كيفية إعداد خطب الجمعة الموحدة وملامستها لاحتياجات المجتمع التوعوية والتثقيفية، ووقف على التحول الرقمي والذكي في خدمات الهيئة، واستراتيجيات إشراك الجمهور في رسم ملامح رؤية الهيئة وأهدافها. وبحث الجانبان تعزيز التعاون والتواصل والاستفادة من الخبرات والخطط والمبادرات في إدارة الشؤون الدينية في ظل التطور الحضاري الذي يشهده العالم، والعمل على ترسيخ قيم الدين السمحة ومعانيه السامية.

حضر اللقاء، داتو تنغكو سراج الزمان، سفير ماليزيا لدى الدولة، والدكتور محمد سليمان البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع الوقف والزكاة، وعبد الرحمن سعيد الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الكفاءات.