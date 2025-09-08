تكريم الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» بـ«شخصية السنة 2025»

أبوظبي (الاتحاد)



تزامناً مع مرور 11 عاماً على تأسيس مركز تريندز للبحوث والاستشارات، كرم لقاء القادة الدينيين لمسلمي دول «بريكس»، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلاً في رئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي، بـ «شخصية السنة 2025»، تقديراً لجهوده العلمية والبحثية في دعم أهداف التنمية المستدامة. وقام بتسليم التكريم المفتي العام الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، بحضور الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور علي حسين الزغبي، رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل، وذلك على هامش المؤتمر الدولي السادس «طريق الحرير الروحي.. دور القيم الأخلاقية في التقارب بين الشعوب والقارات»، المنعقد في مدينة ريو دي جانيرو بجمهورية البرازيل الاتحادية، والذي يشارك فيه «تريندز»، باعتباره شريكاً بحثياً.

وجاء الاحتفاء تقديراً لمسيرة الدكتور محمد العلي، وتثميناً لإنجازات المركز البحثية والمعرفية على مدى 11 عاماً منذ تأسيسه. ويمثل التكريم تقديراً دولياً بارزاً بالجهود البحثية والعلمية والفكرية للمركز وفريق عمله.

وأعرب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن اعتزازه بهذا التكريم، مضيفاً أنه إنجاز جماعي لفريق عمل المركز. وذكر العلي أن هذا التكريم ليس مجرد وسام شخصي، بل تقدير لرؤية مركز «تريندز» ورسالته في نشر الفكر المستنير وثقافة التسامح والسلام والتعايش، ونبذ العنف والتطرف.



النهوض بثقافة الحوار

أشار الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» إلى أن المشهد العالمي الراهن يشهد تحديات وقضايا عميقة، تحتم على الباحثين وأصحاب الفكر النهوض بثقافة الحوار القائم على المعرفة، ونشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش، عبر إنتاج بحوث ودراسات رصينة، وإطلاق شراكات استراتيجية لتجسير الفجوات، وترسيخ الثقة وتبادل الخبرات والرؤى العلمية.