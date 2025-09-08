سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية رعاية بين «تميّز» و«دو»

الشارقة (الاتحاد)



شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، أمس، توقيع اتفاقية رعاية بين الجائزة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك في مكتب سموه.

وقّع الاتفاقية حسن يعقوب المنصوري، مدير جائزة التميز المؤسسي «تميّز»، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، وتنص على رعاية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» الدورة الثانية من جائزة «تميّز»، والتي تُركز على إبراز جهود المؤسسات وتعزيز بيئة التنافسية والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص.

وبموجب الاتفاقية، تنضم «دو» إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للجائزة، بما يعكس حرصها على دعم مبادرات التميز المؤسسي، وتعزيز دورها في تشجيع المؤسسات على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تطوير بيئة العمل المؤسسي. كما شهد سموه، أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين الهيئة وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وذلك في مكتب سموه.

وقّع الاتفاقية راشد علي آل علي المدير التنفيذي لهيئة الشارقة لتقنيات الاتصال، وفهد الحساوي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وتهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الطرفين لتطوير منظومة البنية التحتية لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى دفع عجلة التوسع في الشبكات على مستوى الإمارة والمناطق التابعة لها، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية متطلبات التنمية المستدامة. وستعمل الاتفاقية على تعزيز تنفيذ مشاريع الاتصالات الحيوية في الشارقة، من خلال تمكين الشركة من تطوير وتشغيل بنية تحتية حديثة ومستدامة، تواكب متطلبات المدن الذكية، وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد والقطاعات الاقتصادية.

تنصّ الاتفاقية على التعاون في دراسة إنشاء مركز بيانات متكامل في مدينة كلباء، بالإضافة إلى مشروع مدخل بحري آمن لإنزال الكابلات البحرية، بما يُعزّز من موقع الإمارة مركزاً حيوياً للربط الرقمي. وتتيح الاتفاقية للشركة الوصول إلى مواقع استراتيجية ضمن الإمارة لتوسعة تغطية الشبكة وتطوير خدمات الاتصالات، وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.