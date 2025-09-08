عبدالله آل حامد: تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأفريقية

كيغالي (وام)



التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، خلال زيارته إلى جمهورية رواندا، عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الروانديين، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، خصوصاً في قطاع الإعلام، إلى جانب استشراف فرص أوسع للتعاون في مجالات التنمية المستدامة.

وعقد معالي عبدالله آل حامد لقاء مع معالي جيمس كاباريبي، وزير الدولة لشؤون التكامل الإقليمي بوزارة الشؤون الخارجية، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية الإعلام كوسيلة لدعم العلاقات الثنائية وتوطيد الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الحضور الإقليمي والدولي للبلدين.

التعاون في مجالات الإعلام

كما اجتمع معاليه مع معالي جان - داماسِين بيزيمان، وزير الوحدة الوطنية والمشاركة المدنية، حيث شهد اللقاء نقاشاً حول فرص التعاون في مجالات الهوية الوطنية، وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، مع التأكيد على دور الإعلام كشريك أساسي في دعم جهود بناء مجتمع متماسك ومتفاعل قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وفي سياق متصل، التقى معاليه دوريس بيكار أويكييزا، المديرة العامة لهيئة الحكم الرشيد في رواندا (RGB)، وكليوفاس باروري، المدير العام لهيئة البث الرواندية (RBA)، ويولاند ماكولو، الناطقة باسم الحكومة الرواندية، حيث جرى استعراض سبل تطوير التعاون في مجالات الإعلام والبث الرسمي، وتبادل الخبرات المؤسسية والتقنية. كما تطرقت اللقاءات إلى قمة «بريدج» المرتقبة التي تستضيفها أبوظبي في ديسمبر المقبل، حيث جرى استعراض أهم محاورها ودورها كمنصة للحوار الدولي، مع التأكيد على إسهامها في تعزيز التعاون الإعلامي وتطوير المشهد بما يواكب التحولات العالمية.

واختتم معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام زيارته بجولة ميدانية في مقر شركة إيريمبو (Irembo)، المتخصصة في مجال الحلول التكنولوجية والحوكمة الرقمية في رواندا، حيث كان في استقباله بينبي، الرئيس التنفيذي للشركة. واطلع معاليه، خلال الزيارة، على التجربة المتقدمة التي تقودها «إيريمبو» في رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية عبر منصاتها المتنوعة، إلى جانب مبادراتها في الهوية الرقمية والذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بُعد. كما استمع معاليه إلى عرض تفصيلي حول مساهمة الشركة في تعزيز الشفافية، وتقليل البيروقراطية، ودورها في دعم الاقتصاد غير النقدي، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المختلفة.

صناعة مستقبل

أكد معالي عبدالله آل حامد، أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعمل على تعزيز علاقاتها وتوسيع دائرة التعاون مع دول العالم كافة، لاسيما مع دول القارة الأفريقية، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الشراكة الدولية، ودورها في ترسيخ الاستقرار والتنمية. وقال معاليه: «تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة في مسيرة التعاون المثمر مع رواندا، بما يفتح آفاقاً أوسع لبناء مشاريع مشتركة، تعزز من قدرة المجتمعات على تحقيق تطلعاتها، والمشاركة الفاعلة في صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة».