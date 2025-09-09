تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر بسبب تشكل الضباب على بعض المناطق في الدولة، صباح اليوم.وأوضح عبر حسابه في منصة إكس أماكن تشكل الضباب المتوقع والضباب الخفيف، كما أشار إلى انخفاض مدى الرؤية الإفقية إلى أقل من 1000 متر.

و توقع"المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.