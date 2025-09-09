طحنون بن زايد: نموذج "K2 Think" خطوة بارزة تعكس رؤية قيادتنا نحو التقدم التكنولوجي

أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الإطلاق المرتقب لنموذج " K2 Think" يمثل خطوة بارزة في تعزيز إسهام دولة الإمارات في مسيرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وبما يعكس رؤية قيادتنا نحو التقدم التكنولوجي، إذ يجمع K2 Think بين كفاءة النماذج الأصغر والأداء عالمي المستوى وسرعات استدلال فائقة، متجاوزاً الأنظمة الأكبر ليضع معياراً دولياً جديداً في مجال الاستدلال مفتوح المصدر.

وأضاف سموه:"شراكة بناءة ومثمرة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة G42 تؤكد فعالية وأهمية التعاون والتكامل بين الأوساط الاكاديمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، للإسهام في تحويل طموحاتنا الوطنية إلى واقع ملموس".

وقال سموه:"نبارك للإمارات وقيادتها هذا الإنجاز، ونفخر بمواصلة دولتنا تعزيز مكانتها العالمية في مختلف المجالات".