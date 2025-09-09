الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

طحنون بن زايد: نموذج "K2 Think" خطوة بارزة تعكس رؤية قيادتنا نحو التقدم التكنولوجي

طحنون بن زايد
9 سبتمبر 2025 08:59

أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس، أن الإطلاق المرتقب لنموذج " K2 Think"  يمثل خطوة بارزة في تعزيز إسهام دولة الإمارات في مسيرة الذكاء الاصطناعي عالمياً، وبما يعكس رؤية قيادتنا نحو التقدم التكنولوجي، إذ يجمع K2 Think بين كفاءة النماذج الأصغر والأداء عالمي المستوى وسرعات استدلال فائقة، متجاوزاً الأنظمة الأكبر ليضع معياراً دولياً جديداً في مجال الاستدلال مفتوح المصدر.

وأضاف سموه:"شراكة بناءة ومثمرة بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ومجموعة G42 تؤكد فعالية وأهمية التعاون والتكامل بين الأوساط الاكاديمية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، للإسهام في تحويل طموحاتنا الوطنية إلى واقع ملموس".

أخبار ذات صلة
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الرئيس الباكستاني يمنح قائد القوات البحرية «وسام الامتياز العسكري»

وقال سموه:"نبارك للإمارات وقيادتها هذا الإنجاز، ونفخر بمواصلة دولتنا تعزيز مكانتها العالمية في مختلف المجالات".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الذكاء الاصطناعي
طحنون بن زايد
آخر الأخبار
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
أرشيفية
الأخبار العالمية
71 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديموقراطية
اليوم 01:55
سوداني يبني حاجزاً وسط مياه الفيضانات في الخرطوم (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: الفيضانات تعمّق الأزمة الإنسانية بالسودان
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©