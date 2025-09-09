الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جبل الحبن بالفجيرة يسجل أقل درجة حرارة بالدولة

9 سبتمبر 2025 09:33

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. وقال "المركز  الوطني للأرصاد" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.7 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
