جبل الحبن بالفجيرة يسجل أقل درجة حرارة بالدولة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت اليوم الثلاثاء، في دولة الإمارات. وقال "المركز الوطني للأرصاد" في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": إن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.7 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.7 درجة مئوية في جبل الحبن (الفجيرة) الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today is 23.7°C in Al Heben Mountain (Fujairah) at 07:00 UAE Local time. pic.twitter.com/Pz8JS65o2w — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 9, 2025