بالتعاون مع جمارك أبوظبي.."السلامة الغذائية" تطلق مبادرة "القائمة الذهبية للمنتجات الغذائية"

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع جمارك أبوظبي، مبادرة «القائمة الذهبية للمنتجات الغذائية»، في إطار جهودها لتعزيز انسيابية حركة التجارة وتحفيز بيئة الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة الغذائية، حيث تتماشى هذه المبادرة مع رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتبسيط الإجراءات التجارية.





تهدف المبادرة إلى تسريع الإفراج عن المنتجات الغذائية ذات السجل الممتاز عبر المنافذ الحدودية للإمارة، حيث تُمنَح الشركات المدرَجة منتجاتها ضمن القائمة أولويةً في الإفراج المسبق بعد التأكُّد من مطابقتها المتكررة للمواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة من خلال الفحوصات المخبرية. وبهذا، يمكن لهذه المنتجات الدخول إلى السوق المحلي مباشرة، ما يقلِّل زمن الانتظار والتخليص الجمركي والتكاليف اللوجستية والتشغيلية للمستوردين، دون المساس بمعايير السلامة الغذائية.





وقال الدكتور طارق العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة: «تمثِّل القائمة الذهبية آلية مبتكَرة لتعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية، وتحقيق التوازن بين سلامة الغذاء، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي لشحنات المنتجات الغذائية، حيث تُوجَّه الجهود نحو المنتجات عالية الخطورة، بينما تستفيد المنتجات المدرَجة في القائمة من إجراءات مبسَّطة، نظراً لسجلها الممتاز في الالتزام بالمعايير».





وأضاف: «إنَّ المبادرة تُسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة من خلال تشجيع الاستيراد عبر منافذها الحدودية، كما أنها تؤكِّد تكامل الجهود بين الهيئة وجمارك أبوظبي لتعزيز بيئة الأعمال، ما يُسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية وجمركية رائدة».

وأشاد راشد لاحج المنصوري، المدير العام لجمارك أبوظبي، بالتعاون الوثيق مع الهيئة في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكِّداً أنَّ الشراكة بين جمارك أبوظبي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تُعَدُّ نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضح أنَّ مبادرة «القائمة الذهبية» تُسهم في تسريع الإفراج عن الإرساليات الغذائية، ما يعزِّز كفاءة المنافذ الحدودية، ويقلِّل التكاليف التشغيلية للمستوردين، ويدعم مكانة الإمارة كمركز لوجستي عالمي.

تشترط هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لضمِّ المنتجات الغذائية إلى القائمة الذهبية عدة معايير، منها توافق خمس إرساليات متتالية للمنتج مع المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمَدة، وإرفاق شهادة صحية معتمَدة من بلد المنشأ، والتقديم المسبق لطلب الاستيراد عبر المنصة المتقدِّمة للتجارة والخدمات اللوجستية «اطلب» قبل 24 ساعة من وصول الشحنة. كما يُكتفى بالتدقيق المسبق على الوثائق دون الحاجة إلى الفحص العيني أو أخذ العينات، ما يضمن تسريع الإجراءات. وفي حال رصد أيِّ مخالفة على منتج مُدرَج في القائمة الذهبية، مثل عدم المطابقة للمواصفات أو تلقّي إخطارات غذائية ضده، يُحذَف فوراً من القائمة ويخضع للإجراءات الرقابية المعتادة، لضمان سلامة الغذاء كأولوية قصوى.