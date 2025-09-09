الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات

بتوجيهات ومباركة رئيس الدولة.. محمد بن راشد يعلن عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات
9 سبتمبر 2025 15:22

بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم عن تعيينات جديدة في حكومة الإمارات، شملت كلاً من معالي سعيد مبارك راشد الهاجري وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: الإخوة والأخوات، بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، نعلن اليوم تعيين لانا نسيبة وسعيد الهاجري وزيري دولة في حكومة دولة الإمارات، كل التوفيق لهما في مهامهما الحالية والمستقبلية، وكل السداد لجميع فرق عملنا الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشغلت معالي السفيرة نسيبة منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، كما شغلت منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات للأمم المتحدة منذ سبتمبر 2013، وحتى أبريل 2024، وشغلت معاليها قبل عضوية الدولة في مجلس الأمن، منصب رئيس مشارك للمفاوضات الحكومية الدولية، بشأن إصلاح المجلس من عام 2017 إلى عام 2019، حيث قامت من خلال هذا المنصب بقيادة وتوجيه المناقشات المتعلقة بإصلاح مجلس الأمن.


 وفي عام 2017، تولت معاليها منصب رئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتولت معالي السفيرة نسيبة أيضاً منصب رئيس مشارك لفريق العمل المخصص المعني بتنشيط أعمال الجمعية العامة، خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2016 و2017، كما شاركت معاليها في رئاسة فريق أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة مع المملكة المتحدة منذ عام 2015. وقد شغل الهاجري منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء منذ يونيو 2025، كما شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وهو يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية «لويس آند كلارك» في الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى شهادة محلل مالي معتمد «CFA»، كما أكمل برنامج التعليم العالي للمديرين التنفيذيين من جامعة هارفارد لإدارة الأعمال. وشغل الهاجري العديد من المناصب بما يشمل منصب مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي للاستثمار «ADIA»، ورئيس مجلس إدارة معهد المحللين الماليين المعتمدين، كما شغل عضوية مجموعة من مجالس الإدارات بما في ذلك رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة سلامة للتأمين، وعضو مجلس إدارة في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، وعضو مجلس إدارة في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

واختير الهاجري كواحد من أفضل 250 قائداً عالمياً شاباً من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي في عام 2007، كما شارك في العديد من اللجان والمجالس الاقتصادية والاستثمارية على مستوى الدولة، ويشغل منصب «شيربا» دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس».

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
