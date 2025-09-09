الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
9 سبتمبر 2025 15:30

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وذلك في مكتب سمو الحاكم. ناقش المجلس خلال اجتماعه جملةً من الموضوعات المتعلقة بأداء العمل الحكومي، وأبرز الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية، الهادفة إلى تحقيق الريادة المؤسسية وتعزيز الخدمات المقدمة لمواطني ومقيمي إمارة الشارقة. وأصدر المجلس قراراً يقضي بنقل الشيخ سيف بن محمد بن سيف القاسمي، مدير هيئة الوقاية والسلامة، إلى هيئة تطوير معايير العمل بنفس درجته الوظيفية وتعيينه مديراً للهيئة. واطلع المجلس على عرض تناول نتائج تقديم باقة خدمات تنظيم العزاء لذوي المتوفى، والتي يتم من خلالها توفير خيم العزاء أو حجز مجلس الضاحية، بالإضافة إلى خدمتي الضيافة واللوحات الإرشادية، وتأتي هذه الخطوة تخفيفاً على ذوي المتوفين، وتسهيلاً عليهم من خلال توفير أماكن ملائمة لإقامة العزاء. واطلع المجلس على تقرير الدورة الثالثة لاستراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2025 - 2028، والذي تضمن إحصائيات المجتمع التعليمي في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الهيئة التدريسية ما يزيد على 12 ألف معلم ومعلمة، إضافة إلى أكثر من 201 ألف طالب وطالبة من منتسبي المدارس الخاصة والحضانات الحكومية والخاصة والمراكز التدريبية على مستوى إمارة الشارقة. وتناول التقرير نتائج الدورة الاستراتيجية الثانية 2022 - 2024 والتي شهدت ارتفاع أداء المدارس الحاصلة على تقييم جيد جداً بنسبة 80%، وزيادة نسبة توطين الكوادر التدريسية في المدارس الخاصة، وتحقيق نسبة 93% في ثقة أولياء أمور الطلبة في التعليم بالإمارة، كما تطرق التقرير إلى جهود الهيئة في تدريب وتطوير قدرات المعلمين وإحصائيات المدارس والحضانات، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء للدورة الإستراتيجية الجديدة ومؤشرات الخدمات الرقمية.

