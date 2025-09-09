حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»

حصلت حديقة الحيوانات بالعين على عضوية الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية (WAZA)، لتنضمَّ عضواً إلى جانب أهمِّ المؤسسات العالمية العاملة في مجال حماية الحياة البرية ورعاية الحيوان والاستدامة والتعليم البيئي.





وقال السيد وليد سعيد السعيدي، العضو المنتدب في المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين: «إنَّ هذا الانجاز يعكس التوجُّه الاستراتيجي والرؤية البيئية لأبوظبي 2030 نحو الحفاظ على التنوُّع البيولوجي والموائل والتراث الطبيعي للحاضر والمستقبل، وهو ما يحقِّق رسالة الحديقة الرامية إلى صون الحياة البرية من خلال تطوير المعرفة، ورعاية الأنواع، وتعزيز الوعي والسلوك الإيجابي تجاه التنوُّع الحيوي، ويؤكِّد دورنا كجهة ذات حضور عالمي في مجال حماية البيئة وصون الطبيعة».

وقال المهندس أحمد عيسى الحراصي، المدير العام للمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بالإنابة: «إنَّ هذا الإنجاز فخرٌ مميَّزٌ يضاف إلى سجِّل إنجازات حديقة الحيوانات بالعين؛ فالرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية إحدى أعرق الهيئات العالمية المختصة والرائدة في دعم المؤسسات المعنية برعاية الحيوانات وتحفيزها، وتقديم برامج التعليم والحفاظ على الطبيعة على نطاق عالمي. وهي تمثِّل منصة للتعاون وتبنّي أفضل الممارسات، والتأثير الفعلي في الحفاظ على التنوُّع البيولوجي».

وأضاف الحراصي: «نشكر كلَّ مَن أسهم في دعم مسيرتنا في حماية الحياة البرية وصون الطبيعة؛ فلولا دعم المجتمع والشركاء وجهود موظفينا المخلصة والدؤوبة ما تحقَّق هذا الإنجاز، ولا شكَّ أنه حافز جديد لنواصل معاً مسيرة التطوير، لتبقى حديقة الحيوانات بالعين منارة إقليمية وعالمية في حماية الحياة البرية وتعزيز الاستدامة».

ويُعَدُّ الحصول على عضوية الرابطة العالمية لحدائق الحيوان والأحواض المائية نتاجاً مباشراً لجهود حديقة الحيوانات بالعين التي تمتلك نخبة من الكوادر المتمرِّسة والشغوفة في مجال صون الطبيعة وحماية الحياة البرية. ويعزِّز ذلك مكانتها العالمية كمؤسسة رائدة في هذا القطاع، إضافة إلى دورها في تقديم تجارب ترفيهية ملهمة تُسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الحياة البرية، مع الحفاظ على البيئة الآمنة والطبيعية لمختلف أنواع الحيوانات.

وتُعَدُّ حديقة الحيوانات بالعين من أبرز الوجهات السياحية التعليمية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تقدِّم تجارب تعليمية بطابع استكشافي ممتع ومتكامل، اعتماداً على أحدث الممارسات العالمية في رعاية الحيوانات والحفاظ على البيئة، ما يجعلها مرجعاً إقليمياً في هذا المجال.

يُذكَر أنَّ هذه هي العضوية الثانية لحديقة الحيوانات بالعين خلال عام 2025، حيث حصلت أيضاً على اعتماد رابطة حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية (AZA)، وهو من أرفع الاعتمادات العالمية في قطاع حدائق الحيوان.