الأربعاء 10 سبتمبر 2025
علوم الدار

أمطار وبرد على مناطق بالدولة

أمطار وبرد على مناطق بالدولة
9 سبتمبر 2025 17:18

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة هطول أمطار، مع برد أحياناً في بعض المناطق، وخاصة بطريق سويحان العجبان، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، أدى إلى تهيئة الفرصة لتكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة إلى قوية السرعة أحياناً وتصل سرعتها 45 كم/س مع السحب مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الشرقية والجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية.


ودعا المركز الوطني للأرصاد الجمهور إلى أخذ التدابير الوقائية واتباع إرشادات السلطات المختصة في حالة سقوط البرد، كما دعا إلى أنه في حالة استخدام السيارة للضرورة القيادة بأمان والتعامل بحذر مع مستخدمي الطريق والتأكد من ترك المصابيح الرئيسة للسيارة مضاءة في ظروف الرؤية المحدودة، ودعا المركز الوطني للأرصاد، إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات، عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مناطق جريان الأودية، وتجمّع المياه، وتجنّب التواجد في الأماكن المفتوحة، أو المرتفعة أثناء حدوث البرق والرعد، والانتباه لهبّات الرياح الهابطة التي تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة وتدنّي مدى الرؤية الأفقية.
وساد اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

 

ويتوقع أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من10إلى25تصل إلى35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
ويسود الخميس طقس صحو إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على أقصى الغرب مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من10إلى25تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

 

أمطار الخير
الأرصاد
