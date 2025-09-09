الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن زايد يعزي في وفاة سعيد عامر النيادي

منصور بن زايد يعزي في وفاة سعيد عامر النيادي
9 سبتمبر 2025 20:09

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، العزاء إلى معالي حميد سعيد النيادي في وفاة والده المغفور له سعيد عامر النيادي، وذلك خلال حضور سموه العزاء في مجلس أم غافة بمنطقة العين.

كما قدّم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد، عبدالله ومحمد وراشد وعامر.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال العزاء الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان.

المصدر: وام
