الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

برعاية حاكم الشارقة انطلاق ملتقى نيجيريا للشعر العربي

برعاية حاكم الشارقة انطلاق ملتقى نيجيريا للشعر العربي
9 سبتمبر 2025 21:12

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبتنظيم من إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، شهدت العاصمة النيجيرية أبوجا، مساء أمس، انطلاق فعاليات الملتقى الشعري العربي الرابع، بمشاركة 17 شاعراً وشاعرة.
وتأتي ملتقيات الشعر العربي في أفريقيا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة التي تسعى إلى دعم ونشر اللغة العربية، وتعزيز حضور الشعر العربي في أفريقيا ومحطة لإبراز مواهب الشعر العربي الفصيح، وجسراً للتواصل ضمن رؤية شاملة تنهض بالثقافة العربية، وتكرّس دورها في بناء الإنسان.
حضر الملتقى معالي حنة موسى موساوا، وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي في نيجيريا، والدكتور محمد رابع سعد، عميد كلية اللغات واللغويات في جامعة باير وكنو - نيجيريا، والدكتور أحمد رابح عبدالرحمن، رئيس قسم اللغة العربية - جامعة ولاية كدونا، والدكتور عبدالعزيز الياقوتي، ممثل ورئيس الجمعية الأكاديمية للغة العربية وآدابها في نيجيريا، وعدد من الدبلوماسيين وأساتذة جامعات ومعاهد، وجمع غفير من محبي الشعر العربي ومتذوقيه.
وثمن المنسق العام الدكتور عمر آدم محمد جهود صاحب السمو حاكم الشارقة، ودعم سموّه السخي الذي كان له بالغ الأثر، وكذلك جهود إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة بالشارقة على لدعم وتعزيز هذه المبادرة.
وقالت معالي وزيرة الفنون والثقافة والسياحة والاقتصاد الإبداعي، إن هذا اللقاء مخصص للاحتفاء بالشعر العربي وارتباطه الوثيق بالتراث الأفريقي، حيث يُعد الشعر العربي من أقدم التقاليد الأدبية الحية في العالم، فعلى مدى قرون لم يقتصر دوره على كونه وسيلة للتعبير الفني فحسب، بل شكّل أيضاً مستودعاً للتاريخ والهوية والذاكرة الجماعية، كما لعب دوراً مميزاً، فمن خلال اللغة والأدب العربيين تواصل شعبنا مع الحضارات العالمية وانخرط في التقاليد الفكرية، وحافظ على القيم الروحية والثقافية التي لا تزال تُشكّل مجتمعاتنا اليوم.
وأضافت أن الشعر العربي في أفريقيا يروي قصصاً عن الصمود والمعرفة والاندماج الثقافي والبحث عن المعنى وهو جزء من تراثنا الثقافي غير المادي، مذكراً إيانا بأن التراث لا يتجلى فقط في المعالم الأثرية والتحف، بل يُحفظ أيضاً في الكلمة المنطوقة والأغنية والتقاليد الشفهية.
وقال الدكتور محمد رابع سعد، إنه منذ انطلاق ملتقى الشعر العربي في نيجيريا، مَثّل مساحة حيّة للإبداع ومنصة احتضنت الأصوات الشابة، واكتشفت طاقات واعدة، وشرّعت أبواب العربية لكل عاشقٍ للكلمة، مشيراً إلى أن الملتقى ليس مجرد حدث ثقافي، بل كان خطوة واثقة في مسار تعزيز حضور اللغة العربية في نيجيريا لا كلغة تعليم فحسب، بل كلغة ثقافة وذوق وجمال.
وأضاف أن هذا الملتقى ساهم في توطيد جسور المحبة والتعاون الثقافي بين نيجيريا ودولة الإمارات، وفتحت آفاقاً جديدة مع إمارة الشارقة التي أصبحت مركز إشعاع للغة العربية، ومنارة للفكر والثقافة في العالم العربي والإسلامي.

أخبار ذات صلة
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بتعيين ميرة السويدي أميناً عاماً لـ«استشاري الشارقة»
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس وادي الحلو
المصدر: وام
سلطان القاسمي
آخر الأخبار
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
أرشيفية
الأخبار العالمية
71 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديموقراطية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©