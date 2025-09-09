«تريندز».. 11 عاماً من نشر المعرفة واستشراف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)



احتفى مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس، بمرور أحد عشر عاماً على تأسيسه، مستعرضاً حصاداً غنياً من الإنجازات التي رسخت مكانته كأحد أبرز مراكز الفكر في المنطقة والعالم.

وتزامن الاحتفاء مع تكريم المركز من قبل لقاء القادة الدينيين لمسلمي دول «بريكس»، حيث مُنح رئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي لقب «شخصية السنة 2025»؛ تقديراً لدوره الكبير في مد جسور التعاون، من خلال التطوير والإبداع البحثي والعلمي والأكاديمي، وتعزيز دور الفكر في خدمة الإنسانية.

في غضون سنوات قليلة، استطاع «تريندز»، برؤيته البحثية الاستشرافية، أن يحجز لنفسه مكانة متقدمة بين المؤسسات البحثية الدولية، جامعاً بين عمق الإنتاج العلمي، وقوة الحضور العالمي، والتزامه بتمكين الشباب، وبناء شراكات عابرة للقارات. كما استطاع خلال فترة قصيرة أن يعزز مكانته مؤسسة فكرية بارزة على المستويين الإقليمي والدولي، ويحظى بثقة الباحثين المؤسسات والإعلاميين، إضافة إلى حضوره الفاعل عالمياً.



رؤية طموحة ورسالة إنسانية

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن الإنجازات المتحققة ليست سوى بداية لمسيرة أكثر طموحاً في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المركز بات شريكاً استراتيجياً في بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.

وأعرب الدكتور العلي عن فخره بما تم إنجازه حتى الآن، مؤكداً أن «تريندز» يطمح بفريق عمله إلى المزيد، ويعمل على تعزيز مكانته مرجعاً عالمياً في مجال الأبحاث الاستراتيجية المرتبطة بقضايا المستقبل، ومواجهة التطرف بأشكاله الفكرية كافة، وقضايا الاستدامة والابتكار والذكاء الاصطناعي.

وشدد العلي على أن ما تحقق من نجاح لم يكن ليتحقق لولا جهود فريق العمل، ودعم الشركاء من مؤسسات بحثية وإعلامية وحكومية وخاصة، مضيفاً أن المركز يمثل اليوم نموذجاً للمؤسسة الناجحة التي تخدم الوطن، وتساهم في الوقت ذاته في إثراء المعرفة عالمياً.

كما أعرب عن فخره بأن معظم موظفي «تريندز» من الشباب المواطنين من الجنسين، والذين أثبتوا جدارتهم في مختلف مجالات العمل البحثية والإدارية، ليجسدوا شعار المركز «الاستثمار في الشباب استثمار في المستقبل».



حصاد بحثي غني

يمثل البحث العلمي العمود الفقري لعمل المركز، وقد ترجم ذلك في أرقام لافتة خلال السنوات الماضية عبر 1688 تقريراً ودراسة خاصة تناولت قضايا إقليمية ودولية، و1183 ورقة بحثية، و1143 مقالاً ودراسة منشورة في مصادر خارجية، و343 إصداراً علمياً، بينها 51 كتاباً أصيلاً بـ«العربية والإنجليزية والفرنسية»، إضافة إلى 14 دراسة ضمن سلسلة موسوعة «الإخوان المسلمون»، و95 كتاباً مترجماً إلى 15 لغة عالمية، في مؤشر على الانتشار المعرفي العالمي، و183 سلسلة علمية شملت 57 اتجاهاً استراتيجياً، و23 اتجاهاً اقتصادياً، و60 ورقة سياسية، و27 دراسة عن الإسلام السياسي، إلى جانب سلاسل متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وشكلت هذه الحصيلة قاعدة معرفية مهمة أسهمت في تحليل قضايا إقليمية ودولية معقدة، وقدمت رؤى استشرافية للمستقبل، كما تؤكد هذه الأرقام أن «تريندز» نجح في تكريس نفسه مرجعاً بحثياً ثرياً يخاطب جمهوراً عالمياً متنوعاً، من الأكاديميين والباحثين إلى صناع القرار والإعلاميين.





تمكين الشباب

يولي المركز أهمية خاصة لتمكين الشباب، حيث بلغت نسبة التوطين داخله أكثر من 68%، وهو ما يعكس التزامه بتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشمل مبادرات التمكين، تدريب الخريجين الجدد وصقل مهاراتهم، ودعم الأبحاث الشبابية، وتنظيم ورش عمل وندوات متخصصة لتطوير القدرات، حيث أصبح «تريندز» منصة حقيقية لإعداد جيل من الباحثين القادرين على المنافسة والابتكار في الساحة الدولية.



ذراع التمكين

يمثل معهد تريندز الدولي للتدريب رافداً أساسياً لتطوير القدرات البشرية، حيث يقدم برامج تدريبية تجمع بين النظرية والتطبيق لتلبية متطلبات سوق العمل المتغير بالشراكة مع أهم وأعرق المعاهد والجامعات العالمية.



عالمية «تريندز»

وعلى صعيد الحضور الدولي، وسّع «تريندز» شراكاته البحثية لتصل إلى 342 شراكة بحثية وأكاديمية وإعلامية مع مؤسسات فكرية وأكاديمية وحكومية وخاصة، في أكثر من 45 دولة، من بينها، 22 شراكة في الولايات المتحدة، و13 شراكة في المملكة المتحدة، و12 شراكة في فرنسا، و7 شراكات في كلٍ من الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

كما افتتح مركز تريندز 22 مكتباً خارجياً، فعلياً وافتراضياً في كل من موسكو، وواشنطن، وساو باولو، وكيب تاون، وسيؤول، وعواصم أوروبية عدة، إضافة إلى القاهرة والرباط وعمان.



فعاليات ومشاركات

يعد الحضور الفاعل في الفعاليات العلمية من السمات البارزة لمركز تريندز عبر 298 فعالية علمية نظمها «تريندز»، شملت مؤتمرات وندوات ومحاضرات.



استطلاعات

قدمت إدارة الباروميتر العالمي 130 دراسة ومسوحات ميدانية في المجال الاجتماعي واستطلاعات الرأي والدراسات التحليلية التي تهدف لتقديم رؤى وتصورات مدعومة بأرقام وإحصائيات مستمدة من العمل الميداني والتقارير المنشورة في «الإنترنت»، وأسهمت هذه الاستطلاعات في بناء قاعدة بيانات واسعة وموثوقة ترصد اتجاهات الرأي العام وتواكب أولوياته المتغيرة، الأمر الذي يعزز من دور «تريندز» في توفير مادة علمية رصينة تثري النقاشات البحثية والأكاديمية حول أبرز التحديات.

وتتعامل الإدارة مع عشرة شركاء على مستوى محلي واتحادي وإقليمي لتطعيمهم بالدراسات بشكل شهري وسنوي.



اعتراف بالتميز

وتقديراً لجهوده، حصد «تريندز» سلسلة من الجوائز المرموقة، من أبرزها: جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دورتها الأولى 2023، ضمن فئة الجاهزية للمستقبل - التصنيف الماسي للمنشآت المتميزة والرائدة في سوق العمل.

وجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دورتها الثانية 2024، عن فئة الابتكارات العلمية والتقنية، كما حصل مركز تريندز على تصنيف «الفئة الماسية» من وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ـ «شخصية السنة 2025»، حيث كرم لقاء القادة الدينيين لمسلمي دول «بريكس» مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ممثلاً في رئيسه التنفيذي الدكتور محمد عبدالله العلي؛ وذلك تقديراً لجهوده العلمية والبحثية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وكذلك جائزة «التسامح لعام 2025» من وزارة التسامح والتعايش، وجائزة السلام من المجلس الإسلامي العالمي، وجائزة «المؤسسة الرائدة في مجال مكافحة التطرف» التي منحتها وزارة العلاقات الخارجية في بريطانيا.

وجائزة الاستدامة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، واختيار «تريندز» ضمن أفضل عشر مؤسسات بحثية صاعدة على مستوى العالم، وفق تصنيف جامعة بنسلفانيا، وتصنيف «تريندز» ضمن المراكز البحثية الأولى عالمياً في نشر المعرفة الصحيحة لجائحة كورونا، وفق تصنيف جامعة بنسلفانيا، وجائزة أفضل جناح عالمي في معرض نيروبي الدولي للكتاب.

وكذلك حصل المركز على جائزة أفضل مركز بحثي لعام 2024 والتي تم منحها من داخل البرلمان البريطاني، ونظمتها الشبكة العربية العالمية، وتحقيق رقم قياسي عالمي مسجل بموسوعة غينيس بأكبر مشاركة في مجال البحث العلمي، والحصول على شهادة المواصفة «الآيزو» أكثر من 6 سنوات متتالية.

وجائزة أفضل جناح مثالي في معرض أميركا الدولي للثقافة والكتاب العربي 2025، الذي استضافته مدينة ديربورن بولاية ميشيغان الأميركية، كما سجل المركز إنجازات فريدة، مثل تحقيق أرقام قياسية في موسوعة «غينيس»، وحصد أكثر من 260 ميدالية تكريمية.





منصات مبتكرة

على صعيد الإعلام، وعبر إنشاء قطاع الإعلام في «تريندز»، طور المركز منظومة اتصاله عبر 4513 نشرة وتقريراً دورياً (يومياً، وأسبوعياً، شهرياً)، و19,018 منشوراً رقمياً حقق أكثر من 36.6 مليون مشاهدة وتفاعل، كما أطلق «تريندز» التطبيق الذكي للمركز «Trends Research» في نافذة جديدة مبتكرة تهدف إلى تسهيل الحصول على إصداراته العلمية والبحثية والاطلاع على نشاطاته وفعالياته أولاً بأول بطريقة ميسرة ومتطورة.

ويشكل «بودكاست تريندز»، نافذة معرفية مبتكرة تقدم رؤى علمية عبر استضافة عدد من الشخصيات الفكرية والعلمية من دول عدة، فيما تمثل منصة «واتس آب المعرفة» التي يتابعها أكثر من مليوني شخص، إضافة إلى مجتمع «تريندز» للذكاء الاصطناعي، منصة معرفية تفاعلية تسلط الضوء على أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب مجلة تريندز للذكاء الاصطناعي. كما تم إنشاء قاعة تريندز الكبرى للمؤتمرات، وتطوير الموقع الإلكتروني بتصميم عصري يجمع بين الذكاء الاصطناعي والطابع الشبابي.

ويعد مختبر تريندز الذكي الوسيلة الفنية لإخراج وعرض مخرجات «تريندز» بأبهى صورة، وأحدث الطرق، سواء كانت إنفوجرافاً أو تصاميم أو فيديوهات، أو إخراج وتصوير وتسجيل وفق أحدث الأساليب وأفضلها.



مجالس استشارية وعلمية داعمة

يستند المركز في مسيرته إلى مجلسين؛ استشاري وعلمي أكاديمي، يضمان نخبة من الخبراء من مختلف التخصصات والجنسيات، يساهمون في توجيه المركز وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز جودة الأبحاث ومصداقيتها.



حضور إعلامي

لم يقتصر دور «تريندز» على الإصدارات والمؤتمرات، بل امتد ليصبح صوتاً مسموعاً في الإعلام العالمي. فقد ساهم باحثوه بمقالات وتحليلات في صحف، مثل «الاتحاد»، و«الشرق الأوسط»، و«واشنطن بوست»، و«ذا هيل»، و«جلف نيوز»، وشاركوا بانتظام في برامج على قنوات مثل: «أبوظبي»، و«سكاي نيوز عربية»، و«العربية»، وCNN، و«الحرة»، وإذاعات محلية وعالمية عدة.



الجاهزية للمستقبل

اعتمد مركز تريندز للبحوث والاستشارات خطة استراتيجية لقطاع الموارد البشرية تضع المواطن في صدارة الاهتمامات. وحقق مستهدفات التوطين، ونال جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل لعامين متتاليين. كما جرى تحديث الهيكل التنظيمي وتطبيق سياسات الحوكمة والتقارير الدورية، بما يعزز الطابع المؤسسي، ويضمن استدامة التطوير، ومن المقرر الإعلان في بداية العام الجديد عن تطور إداري ومؤسسي كبير يوسع من عمل «تريندز» وسيعلن عنه في حينه.

وخلاصة القول: إنه بعد 11 عاماً من التأسيس، يقف مركز تريندز للبحوث والاستشارات اليوم على أرضية صلبة، بوصفه مؤسسة بحثية ذات رسالة عالمية. فقد جمع بين البحث العلمي الرصين، وتمكين الشباب، والانفتاح على الشراكات الدولية، والابتكار في أدوات الإعلام والتدريب. ويؤكد تقرير حصاده التراكمي أن «تريندز» لم يعد مجرد مركز بحثي، بل أصبح جسراً معرفياً وإنسانياً يربط الإمارات بالعالم، ويسهم في رسم ملامح المستقبل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



مجلس شباب تريندز

في إطار التزام مركز تريندز للبحوث والاستشارات بتعزيز البحث العلمي وتمكين الشباب، فقد تم تشكيل «مجلس شباب تريندز»، واستحداث «المجلس الاستشاري لمجلس شباب تريندز»، في إطار رؤية طموحة تهدف إلى ترسيخ دور الشباب كقادة للمستقبل في البحث العلمي، وتوفير بيئة محفزة لصقل مهاراتهم وتمكينهم من تقديم مساهمات فكرية مبتكرة وضخ دماء جديدة، وتعزيز دور الباحثين الشباب في رسم ملامح البحث العلمي المستقبلي، والمساهمة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.