اختتام حملة السلامة العامة والوقاية من الحرائق في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



عزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الوعي بسلامة المجتمع ضمن حملة السلامة العامة والوقاية من الحرائق، بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة «الشريك الاستراتيجي»، بهدف تحقيق سلامة المجتمع، ورصد الظواهر التي تشكّل خطورة على السلامة العامة وتعزيز الرقابة على المظهر والصحة العامة وضمان سلامة العاملين عبر الوقاية من الحرائق والأمراض.

وشملت الحملة توعية 208 عمال، و87 محلاً تجارياً، وقدمت 142 ورشة توعية للعمال، ولـ81 مالكاً للأراضي الصناعية والمؤقتة، إلى جانب توزيع 76 استبياناً بنسبة تفاعل كبير وصل إلى 92% من الفئات المستهدفة في المناطق السكنية، والمطورين والمقاولين والشركات، والمناطق الصناعية «الملاك» والمزارع والعزب، والعاملين في الأماكن المفتوحة، مثل عمال البناء والزراعة، وجميع الفئات العمرية، خصوصاً الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وركّزت الحملة على الجولات الميدانية لرفع الوعي بمسببات الحرائق وطرق الوقاية منها، واهتمت بزيادة الوعي حول مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية، وتقديم نصائح عملية للمحافظة على السلامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر، وتعزيز استخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل واقيات الشمس والملابس المناسبة، وتقليل حالات الإصابة بضربات الشمس والجفاف، وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بالحر، والمحافظة على سلامة العاملين ووقايتهم من الحرائق خصوصاً في موسم الصيف.

وأكدت الحملة أهمية صيانة أنظمة مكافحة انتشار الحريق، والالتزام بالحد الأدنى لمساحة السكن في غرف العمال، وغيرها.