الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اختتام حملة السلامة العامة والوقاية من الحرائق في أبوظبي

جانب من فعاليات الحملة (من المصدر)
10 سبتمبر 2025 01:53

أبوظبي (الاتحاد)

عزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الوعي بسلامة المجتمع ضمن حملة السلامة العامة والوقاية من الحرائق، بالتعاون مع بلدية منطقة الظفرة «الشريك الاستراتيجي»، بهدف تحقيق سلامة المجتمع، ورصد الظواهر التي تشكّل خطورة على السلامة العامة وتعزيز الرقابة على المظهر والصحة العامة وضمان سلامة العاملين عبر الوقاية من الحرائق والأمراض.
وشملت الحملة توعية 208 عمال، و87 محلاً تجارياً، وقدمت 142 ورشة توعية للعمال، ولـ81 مالكاً للأراضي الصناعية والمؤقتة، إلى جانب توزيع 76 استبياناً بنسبة تفاعل كبير وصل إلى 92% من الفئات المستهدفة في المناطق السكنية، والمطورين والمقاولين والشركات، والمناطق الصناعية «الملاك» والمزارع والعزب، والعاملين في الأماكن المفتوحة، مثل عمال البناء والزراعة، وجميع الفئات العمرية، خصوصاً الأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
وركّزت الحملة على الجولات الميدانية لرفع الوعي بمسببات الحرائق وطرق الوقاية منها، واهتمت بزيادة الوعي حول مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة والحرارة العالية، وتقديم نصائح عملية للمحافظة على السلامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالحر، وتعزيز استخدام وسائل الوقاية الشخصية مثل واقيات الشمس والملابس المناسبة، وتقليل حالات الإصابة بضربات الشمس والجفاف، وغيرها من المشكلات الصحية المرتبطة بالحر، والمحافظة على سلامة العاملين ووقايتهم من الحرائق خصوصاً في موسم الصيف.
وأكدت الحملة أهمية صيانة أنظمة مكافحة انتشار الحريق، والالتزام بالحد الأدنى لمساحة السكن في غرف العمال، وغيرها.

أخبار ذات صلة
«نيويورك أبوظبي» تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي
جلسة مجتمعية في العين حول مفهوم «الوقف وأثره في تنمية المجتمع»
أبوظبي
بلدية الظفرة
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الدفاع المدني
السلامة
آخر الأخبار
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
أرشيفية
الأخبار العالمية
71 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديموقراطية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©