الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

640 دارسة في مراكز «إسلامية دبي»

640 دارسة في مراكز «إسلامية دبي»
10 سبتمبر 2025 01:53

دبي (الاتحاد)

استقبلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أكثر من 640 دارسة مع بداية العام الدراسي الجديد، تحت شعار «غالي ومسير على غالي»، في مراكزها المجتمعية مثل مركز المزهر الثقافي الإسلامي، مركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، ومركز ند الشبا للنساء، حيث تستكمل الدارسات مسيرتهن التعليمية خلال هذا العام من خلال المناهج الدراسية الموحدة في مجالات الفقه والسيرة النبوية، وعلوم القرآن الكريم، واللغة العربية. وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، الحرص الدائرة على تعزيز دور المرأة في مسيرة العلم الشرعي واللغوي، من خلال برامج متخصصة.

العام الدراسي الجديد
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
إسلامية دبي
دبي
