«نيويورك أبوظبي» تطلق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت كلية ستيرن للأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، أمس، إطلاق برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي. وصُمِّم البرنامج للمهنيين ذوي الخبرة، الذين يتطلعون إلى تسريع مسارهم القيادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز أثرهم المؤسسي. ويبدأ استقبال طلبات الالتحاق في 9 سبتمبر 2025.

ويقدّم البرنامج الذي يمتد على 23 شهراً وبدوام جزئي هيكلاً مرناً يتيح للمديرين التنفيذيين متابعة تعليمهم من دون الحاجة إلى التوقف عن مسيرتهم المهنية. كما يساعد هذا النموذج المؤسسات على الاحتفاظ بكفاءاتها العليا وتطويرها.