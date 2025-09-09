الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية» تشارك في أسبوع «اليونسكو» للتعلُّم الرقمي

محمد القاسم خلال مشاركته في المؤتمر( من المصدر)
10 سبتمبر 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت وزارة التربية والتعليم، في أسبوع «اليونسكو» للتعلم الرقمي، الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم: التحولات، التحديات والتوجهات»، بمشاركة مجموعة من الوزراء وقادة التعليم في مجال التعليم الرقمي وأكاديميين وباحثين وشركاء منظمة «اليونسكو»؛ بهدف التباحث في رسم مسارات لدمج الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وترأس فريق الوزارة المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث أكد في كلمة له، أن أسبوع «اليونسكو» للتعلم الرقمي يشكّل منصة للتواصل والتعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات والرؤى التي تُسهم في بناء منظومات تعليمية مرنة وشاملة وذات جودة عالية تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة والشاملة، وتحقق الآمال والطموحات المأمولة للأجيال القادمة.
وتطرق القاسم، في كلمته خلال مشاركته في فعاليات الأسبوع، إلى التجربة الاستباقية والرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في مجال الاستثمار في تكنولوجيا التعليم، والمتمثلة في وضع استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، ومنها التعليم، لضمان بناء جيل متمكن من أدوات المستقبل، وقادر على المنافسة في الميادين كافة.
وأشار إلى الخطوات العملية التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات في هذا الاتجاه، حيث كانت من أول دول العالم التي استحدثت منهجاً متكاملاً لتعليم الذكاء الاصطناعي، يشمل جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، يقوم على التدرج والتكامل، ويراعي خصوصية كل مرحلة عمرية، بما يعكس التزامها بترسيخ ثقافة الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية في المنظومة التعليمية الوطنية.
وتركزت الأجندة الرئيسة لأسبوع التعلم الرقمي، حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للمناهج وطرائق التدريس والتقييم، والذكاء الاصطناعي ومستقبل تعلم الطلبة، بجانب بعض الجلسات الموازية الموسعة التي تناولت قضايا المناهج، والشمولية، وتصميم التكنولوجيا التعليمية، والتعليم والتدريب المهني والتقني.

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: الفيضانات تعمّق الأزمة الإنسانية بالسودان
«خط أحمر» حول المخالفات السلوكية والمهنية في المدارس
أسبوع اليونسكو للتعلم الرقمي
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
التعليم
اليونسكو
وزارة التربية والتعليم
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
أرشيفية
الأخبار العالمية
71 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديموقراطية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©