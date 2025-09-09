شراكة استراتيجية بين «مكتب الذكاء الاصطناعي» و«زراعة أبوظبي» لتعزيز الأمن الغذائي

دبي (الاتحاد)



أطلق مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ بهدف تعزيز استخدام تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتطوير حلول رقمية مبتكرة، تحفّز الإبداع التقني وتطوير المواهب والقدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وقّع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، والدكتور طارق العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز الإبداع التقني عبر تنظيم ورش عمل تطبيقية ومسابقات وهاكاثونات متعددة، تركز على تطوير حلول مبتكرة تتماشى مع متطلبات عمل الجهات، وتسهم في تنمية المهارات الرقمية، وتعزيز روح الابتكار لدى فرق العمل.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء، أن الشراكة تأتي في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في تطوير وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعكس تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، وتشكّل ركيزة أساسية لتسريع الابتكار واستحداث حلول ذكية ومستدامة لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف معاليه: «إن الإمارات، من خلال مبادراتها النوعية واستثماراتها المتقدمة، تواصل ريادتها في مسيرة التحول الرقمي العالمي، واضعة الإنسان في قلب منظومتها التقنية»، ومؤكداً أهمية دعم المشاريع التي توظف الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمعات، وتعزيز كفاءة القطاعات، بما يعزّز ريادة الدولة نموذجاً عالمياً في الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.

من جهته، أكد الدكتور طارق أحمد العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن هذه الشراكة تعكس التزام «الهيئة» بتوظيف التقنيات المتقدمة لدعم السياسات الوطنية، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والقطاع الغذائي، مشيراً إلى دور الشراكة في تعزيز جهود «الهيئة» الرامية إلى تبني وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ بهدف تطوير ممارسات الزراعة المستدامة، والارتقاء بمعايير السلامة الغذائية.

وأشاد بالجهود المتميزة التي بذلها مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد في إطلاق المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تبني أدوات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، خاصة في القطاع الزراعي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن الغذائي، وتحفيز الابتكار في القطاع الزراعي في الدولة.

يذكر أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية حصلت على شهادة الاعتماد الدولية «ISO 42001:2023»، الخاصة بنظم إدارة الذكاء الاصطناعي، في إنجاز جديد هو الأول عالمياً في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، والأول على المستوى الحكومي في دولة الإمارات، يدعم ريادة الدولة إقليمياً وعالمياً، ويعزز تجربتها في تطوير وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية.