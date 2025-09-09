الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«سفن إكس» تطلق «بريد وصلة»

مشاركون بمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي في دبي (من المصدر)
10 سبتمبر 2025 01:54

دبي (الاتحاد)

أعلنت «سفن إكس» (7X)، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، الإطلاق الرسمي لمنصة «بريد وصلة»، أول سوق رقمي عالمي، يجمع الشبكات البريدية ضمن شبكة موحدة. وجاء الإعلان على هامش انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي - دبي 2025، في خطوة استراتيجية تعيد رسم ملامح قطاع البريد العالمي، وتمكّن التجارة الإلكترونية عبر منصة متكاملة، ستربط المشغّلين وتعزز تكامل خدماتهم. ويوفّر «بريد وصلة» قنوات رقمية متكاملة لتسويق الخدمات وتجميع الشحنات وزيادة الطلب العابر للحدود، بما يمكّن المشغّلين التقليديين أو ذوي العمليات المحدودة من دخول المنظومة الرقمية العالمية، وتقديم خدماتهم عبر واجهة موحدة للحجز والمتابعة الإلكترونية، ويتيح للشبكات الكبرى استقطاب تدفقات جديدة وتعظيم إيراداتها. كما ترتكز المنصة على أطر الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقيات الثنائية القائمة، ما يحوّل واقع القطاع من تجزئة إلى تكامل، ويعزّز مكانة البريد كبنية تحتية حيوية تدعم الاقتصاد الرقمي.
وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس» (7X): «يمثل بريد وصلة امتداداً طبيعياً لاستراتيجية المنصات في سفن إكس (7X) إلى جانب (NXN) و(إي إم إكس) و(فنت إكس)، حيث نعمل على رقمنة وربط الشبكات البريدية لتمكينها من توسيع حجم عملياتها واستحداث مصادر دخل جديدة، بما يحافظ على دورها المحوري في مشهد الخدمات اللوجستية العالمي».

ركيزة محورية
قالت نسيبا الشقيري، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية والاستثمار في «سفن إكس» (7X): «يشكّل (بريد وصلة) ركيزة محورية في استراتيجية سفن إكس (7X) لتعزيز موقعها كممكّن للبنية التحتية الرقمية واللوجستية المستقبلية. من خلال توحيد الشبكات البريدية وربطها بالشركات الصغيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، سنفتح آفاقاً جديدة للنمو وخلق القيمة، ونرسّخ موقع المجموعة في قلب تدفقات التجارة الرقمية العالمية. بريد وصلة سيكون البوابة لمستقبل لوجستي بلا حدود». وسيتجاوز «بريد وصلة» حدود الشحن التقليدي عبر دمج حلول التكنولوجيا المالية من خلال ذراع المجموعة المالي «فنت إكس»، ما يتيح عمليات دفع وتحصيل سلسة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر الرقمية، ويسهم في تعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة.

أخبار ذات صلة
انطلاق فعاليات قمة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بدبي
«رؤية 2025» ينطلق في 23 سبتمبر بدبي
مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي
التجارة
الخدمات اللوجستية
دبي
آخر الأخبار
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
أرشيفية
الأخبار العالمية
71 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديموقراطية
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©