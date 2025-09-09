«سفن إكس» تطلق «بريد وصلة»

دبي (الاتحاد)



أعلنت «سفن إكس» (7X)، المجموعة الرائدة في قطاعات التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، الإطلاق الرسمي لمنصة «بريد وصلة»، أول سوق رقمي عالمي، يجمع الشبكات البريدية ضمن شبكة موحدة. وجاء الإعلان على هامش انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي - دبي 2025، في خطوة استراتيجية تعيد رسم ملامح قطاع البريد العالمي، وتمكّن التجارة الإلكترونية عبر منصة متكاملة، ستربط المشغّلين وتعزز تكامل خدماتهم. ويوفّر «بريد وصلة» قنوات رقمية متكاملة لتسويق الخدمات وتجميع الشحنات وزيادة الطلب العابر للحدود، بما يمكّن المشغّلين التقليديين أو ذوي العمليات المحدودة من دخول المنظومة الرقمية العالمية، وتقديم خدماتهم عبر واجهة موحدة للحجز والمتابعة الإلكترونية، ويتيح للشبكات الكبرى استقطاب تدفقات جديدة وتعظيم إيراداتها. كما ترتكز المنصة على أطر الاتحاد البريدي العالمي والاتفاقيات الثنائية القائمة، ما يحوّل واقع القطاع من تجزئة إلى تكامل، ويعزّز مكانة البريد كبنية تحتية حيوية تدعم الاقتصاد الرقمي.

وقال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لـ«سفن إكس» (7X): «يمثل بريد وصلة امتداداً طبيعياً لاستراتيجية المنصات في سفن إكس (7X) إلى جانب (NXN) و(إي إم إكس) و(فنت إكس)، حيث نعمل على رقمنة وربط الشبكات البريدية لتمكينها من توسيع حجم عملياتها واستحداث مصادر دخل جديدة، بما يحافظ على دورها المحوري في مشهد الخدمات اللوجستية العالمي».



ركيزة محورية

قالت نسيبا الشقيري، المدير التنفيذي الأول للاستراتيجية والاستثمار في «سفن إكس» (7X): «يشكّل (بريد وصلة) ركيزة محورية في استراتيجية سفن إكس (7X) لتعزيز موقعها كممكّن للبنية التحتية الرقمية واللوجستية المستقبلية. من خلال توحيد الشبكات البريدية وربطها بالشركات الصغيرة ومنصات التجارة الإلكترونية، سنفتح آفاقاً جديدة للنمو وخلق القيمة، ونرسّخ موقع المجموعة في قلب تدفقات التجارة الرقمية العالمية. بريد وصلة سيكون البوابة لمستقبل لوجستي بلا حدود». وسيتجاوز «بريد وصلة» حدود الشحن التقليدي عبر دمج حلول التكنولوجيا المالية من خلال ذراع المجموعة المالي «فنت إكس»، ما يتيح عمليات دفع وتحصيل سلسة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر الرقمية، ويسهم في تعزيز الشمول المالي في الأسواق الناشئة.