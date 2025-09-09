الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

جلسة مجتمعية في العين حول مفهوم «الوقف وأثره في تنمية المجتمع»

فهد القاسم يتحدث خلال الجلسة (من المصدر)
10 سبتمبر 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي» جلسة مجتمعية تحت عنوان «مفهوم الوقف وفوائده في تنمية المجتمع» في مجلس سالم بن لوتية العامري بمدينة العين، ضمن سلسلة لقاءات «مجالس أبوظبي».
وسلطت الجلسة الضوء على عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعريف الوقف، وأنواعه، وأثره في دعم التنمية المجتمعية المستدامة، بالإضافة إلى لمحة عن مبادرة «وقف الحياة»، كنموذج وقفي مبتكر، يهدف إلى دعم قطاع الرعاية الصحية، وأهمية تسجيل الوقف وإدارته وفق أفضل الممارسات والحوكمة المؤسسية.
وأشار فهد عبد القادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر - أوقاف أبوظبي، خلال الجلسة، إلى أهمية التواصل المجتمعي؛ بهدف تعزيز تأثير المشاريع والأصول الوقفية، وتسليط الضوء على دور الوقف في استدامة الاقتصاد الدائري في أبوظبي.

أبوظبي
أوقاف أبوظبي
الوقف
مجالس أبوظبي
تنمية المجتمع
