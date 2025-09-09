«رؤية 2025» ينطلق في 23 سبتمبر بدبي

دبي (الاتحاد)



ينطلق معرض «رؤية» الإمارات للوظائف، المنصة الوطنية الرائدة للتوظيف وتنمية المهارات والتواصل، وتمكين الشباب الإماراتي في نسخته الـ24 في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 23 إلى 25 سبتمبر الحالي.

ويحرص معرض «رؤية 2025» على ربط الكفاءات الشبابية الإماراتية بالمسارات المهنية المتاحة ضمن القطاعات المطلوبة، حيث يسعى إلى إعدادهم بالمهارات المستقبلية، وإرساء نموذج فريد، يحفّز ريادة الأعمال ويشجِّع الابتكار، في سبيل تعزيز دوره كمحرّك أساسي في المسيرة الوطنية، ولاعب رائد في تأهيل كفاءات محلّية تواكب الأولويات الحكومية، بما يتماشى مع «مئوية الإمارات 2071»، والأجندة الوطنية.

وتستضيف نسخة هذا العام ما يزيد على 150 جهة حكومية وخاصة، متيحةً أمام المواهب الإماراتية مساحة ملهمة وتفاعلية لاستكشاف الفرص المهنية المختلفة والمشاركة في ورش تدريبية مبتكرة، وصقل مهاراتهم المستقبلية، بما يواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي.

ويشارك طلاب المدارس في مسابقات مهارية، وبرامج أكاديمية حصرية، وتحديات ابتكارية في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بهدف إثارة فضولهم وتحفيز طموحاتهم. كما يستفيد طلاب الجامعات من برامج إرشادية ومنح دراسية، تُهيّئهم للمرحلة التالية من مسيرتهم المهنية. أما الباحثون عن عمل، فيحظون بفرص مباشرة للمشاركة في ورش تدريبية ومقابلات فورية مع نخبة من جهات التوظيف الرائدة.

وقالت أسماء الشريف، مساعد نائب الرئيس لشؤون التنمية المستدامة وإدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي: «يتفرّد معرض (رؤية) بدور جوهري يتخطّى حدود التمكين الوظيفي، ليشكّل منصة وطنية تدعم السياسات الحكومية، التي تعنى بتوطين الوظائف، وتعمل على تأهيل المواهب الشابة بالمهارات الريادية والعملية والفنية لتلبية متطلبات سوق العمل المستقبلي. ونتطلّع من خلال هذه النسخة الجديدة إلى إتاحة آفاق جديدة أمام الطلاب والخريجين والباحثين عن العمل، وتمكينهم من استكشاف شغفهم، وربطهم بجهات التوظيف البارزة بالدولة، بما يُعدّهم لخوض المعترك المهني بثقة واختيار مسارات تدعم الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات».

ويسرّ معرض «رؤية» هذا العام أن يتوجه بجزيل الشكر إلى مجموعة موانئ دبي العالمية (DP World)، بصفتها الراعي البلاتيني، وبنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بصفته الراعي الذهبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية (ENOC)، بصفتها الراعي الفضي، مؤكداً التزامه بمواصلة مسيرة النجاح والإنجاز، باعتباره مبادرة وطنية تجمع المواهب الإماراتية المؤهلة بالفرص والمسارات المبتكرة لرسم ملامح مستقبل مشرق.