الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تريندز» شريك استراتيجي للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الـ14

محمد العلي
10 سبتمبر 2025 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة». وتتضمن النسخة الجديدة من المنتدى ما يزيد على 110 فعاليات، بمشاركة 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، ضمن برنامج يركّز على تحويل الاتصال إلى أداة عملية، تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الشراكات المستدامة، وذلك ضمن خمسة محاور رئيسة.
وتشهد قاعة مركز تريندز للبحوث والاستشارات في المنتدى عدداً من الفعاليات البحثية والعلمية ذات الصلة بموضوع النسخة الـ14، ومنها: جلسة حوارية بعنوان: «الاتصال من أجل الغذاء الآمن»، وندوة حول: «الاتصال الحكومي كأداة لتمكين المجتمعات في مواجهة الأزمات الغذائية»، إلى جانب استعراض نتائج دراسة تحليلية معمّقة بعنوان: «دور الاتصال الحكومي في تعزيز الأمن الغذائي.. دراسة حالة تجربة دولة الإمارات في مبادرة الأمن الغذائي الوطني 2051».
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن مشاركة «تريندز» في فعاليات النسخة الـ14 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2025، باعتباره شريكاً استراتيجياً، تأتي في إطار حرص المركز على دعم أعمال المنتدى ومخرجاته وتوصياته العالمية.

