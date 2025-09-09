اليوم.. انطلاق «منتدى الاتصال الحكومي» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبمشاركة 237 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي»، الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة، يومي 10 و11 سبتمبر 2025، تحت شعار «اتصال من أجل جودة الحياة»، حيث يتضمن برنامجه أكثر من 110 فعاليات موزعة على خمسة محاور رئيسة تشمل: الأمن الغذائي، الصحة العامة، التعليم، الاستدامة البيئية، والاقتصاد الأخضر.

يشارك في المنتدى هذا العام نخبة من الشخصيات المحلية والدولية.

ويقدّم في دورته الرابعة عشرة برنامجاً متنوعاً عبر 51 جلسة نقاشية تبحث مستقبل الأمن الغذائي، والصحة العامة، والتعليم، والاقتصاد الأخضر وقضايا الاستدامة، إلى جانب 7 خطابات رئيسة ملهمة يقدمها قادة وصنّاع قرار عالميون.

كما يوفّر المنتدى بُعداً عملياً من خلال 22 ورشة عمل تطبيقية، ما يمنح المشاركين في المنتدى فرص التفاعل المباشر مع المتخصصين وتبادل الخبرات، فيما تختتم فعالياته بالإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، المتخصّصة بتكريم الابتكار والتميز في الاتصال على مستوى عالمي.

ويعقد المنتدى هذا العام بالتعاون مع 30 شريكاً من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، تضم جهات حكومية ومنظمات دولية ومراكز أبحاث وشركات تقنية وإعلامية، تطرح برامج متنوعة على 22 منصة تفاعلية، صُممت لتكون فضاءات مفتوحة للنقاش والمشاركة المباشرة.

وتنظم هذه الدورة من المنتدى من خلال شراكات استراتيجية تضم كلاً من جامعة الإمارات العربية المتحدة، ودائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وبنك الاستثمار.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «إن مشاركة جامعة الإمارات في المنتدى، تأتي تأكيداً على التزامنا بدورنا كمؤسسة أكاديمية رائدة في دعم الحوار المعرفي».

من جانبه، قال الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة: «نؤمن في دائرة العلاقات الحكومية بأن الاتصال الحكومي هو جسر يربط الناس بصنّاع القرار على أساس المشاركة والاحترام المتبادل. ومن هنا تأتي شراكتنا الاستراتيجية في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، لتجسّد هذا الإيمان على أرض الواقع، حيث ننظم جلسات عدة تسلط الضوء على جودة الحياة ومستقبل الإنسان».