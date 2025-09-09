وفد «الشارقة الخيرية» يضع حجر الأساس لمستوصف في طاجيكستان

الشارقة (الاتحاد)



نفذ وفد من جمعية الشارقة الخيرية زيارة ميدانية إلى جمهورية طاجيكستان استمرت أربعة أيام؛ بهدف متابعة المشاريع الإنسانية والتنموية المنفذة هناك، إلى جانب تدشين مشاريع جديدة.

وقال الدكتور سعيد مصبح الكعبي، عضو مجلس الإدارة: وضعنا خلال الجولة حجر الأساس لمستوصف «أون بلان الطبي» في قرية ماكسم غوري، والذي سيقام على مساحة 45 متراً مربعاً ليخدم أكثر من 528 أسرة. وتابع: افتتحنا قرية خيرية تبرعت بها إحدى فاعلات الخير، وهي مشروع متكامل يضم عشرة بيوت للأيتام، ومدرسة تستوعب 400 طالب، ومسجداً يخدم القرية والقرى المجاورة.