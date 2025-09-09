الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الرئيس الباكستاني يمنح قائد القوات البحرية «وسام الامتياز العسكري»

رئيس باكستان يقلد حميد الرميثي الوسام (وام)
10 سبتمبر 2025 01:54

إسلام أباد (وام)

منح فخامة الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، اللواء الركن حميد محمد الرميثي، قائد القوات البحرية، وسام الامتياز العسكري، وذلك تقديراً لمساهماته في تعزيز العلاقات العسكرية بين دولة الإمارات وباكستان.
جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها اللواء الركن حميد محمد الرميثي إلى جمهورية باكستان الإسلامية، تلبية لدعوة من الفريق أول نفيد أشرف، رئيس أركان البحرية الباكستانية. وشهدت الزيارة لقاءات رسمية ومناقشات حول سبل تعزيز التعاون البحري وتبادل الخبرات بين القوات البحرية في البلدين. كما التقى قائد القوات البحرية خلال الزيارة بكل من الفريق أول ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، والفريق أول طيار ظهير أحمد بابر سيدو، رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية.

