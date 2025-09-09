الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس رواندا يلتقي عبدالله آل حامد

رئيس رواندا يلتقي عبدالله آل حامد
9 سبتمبر 2025 23:45

استقبل فخامة بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المجلس الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في العاصمة كيغالي، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس كاغامي، متمنياً لجمهورية رواندا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمَّل فخامة كاغامي معالي عبدالله آل حامد تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بعمق العلاقات، ومتمنياً لدولة الإمارات، حكومةً وشعباً، مزيداً من النمو والرخاء.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، مؤكدين قوة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، وعلى حرص القيادتين على توسيع آفاق الشراكة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز فرص التنمية المستدامة.
وكان معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد قد التقى في وقت سابق اليوم السيد جان غي ك. أفريكا، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الرواندية.
وجرى خلال اللقاء، استعراض سبل تعزيز التعاون والتنسيق في العديد من المجالات التنموية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم مسيرة النمو والازدهار للبلدين والشعبين والصديقين.

المصدر: وام
عبدالله آل حامد
الإمارات
