الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سعود بن صقر: التعليم استثمار في بناء الإنسان ومستقبل الوطن

سعود بن صقر خلال استقباله خريجي ودارسي البرنامج (وام)
10 سبتمبر 2025 01:54

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن التعليم يمثل الركيزة الأهم في مسيرة التنمية وأساس نهضة الأمم وتفوقها، مشدداً على أن الاستثمار في العقول الشابة المؤهلة بالعلم والمعرفة هو السبيل الأمثل لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لدولة الإمارات، يعزّز مكانتها وتنافسيتها العالمية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، أمس، في مجلس ند الحبّي بمدينة صقر بن محمد، الخريجين والدارسين في برنامج المنح الدراسية لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، برفقة مسؤولي المؤسسة، وذلك احتفاءً بنجاحاتهم وإنجازاتهم.
وأعرب سموه، في بداية اللقاء، عن فخره بمسيرتهم العلمية في أرقى الجامعات الوطنية والعالمية، مثمّناً ما حققوه من نجاحات تمثل إضافة نوعية لمسيرة الوطن، ومتمنياً لهم التوفيق والسداد في خطواتهم المستقبلية.
وقال سموه: «الإنسان أساس التنمية ومحورها، والعلم هو عماده في مواجهة تحديات الحاضر واستشراف آفاق المستقبل، فالتعليم استثمار استراتيجي في بناء الإنسان، والمحرك الرئيس لمسيرة التطور، والضمانة الحقيقية لاستدامة النهضة، إننا نؤمن أن شبابنا، بما يحملونه من علم وطموح وإبداع، قوة وطنية قادرة على صياغة المستقبل، وابتكار الحلول، وتعزيز مكتسبات الوطن، بما يترجم طموحاتنا الوطنية، ويعزز مكانة الإمارات وتنافسيتها على الساحة الدولية».
وأضاف سموه، أن إمارة رأس الخيمة تضع التعليم في صدارة أولوياتها الاستراتيجية، وتعمل على تطوير مخرجاته وتوجيهها نحو التخصصات التي تدعم خطط التنمية المستدامة، وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يسهم في بناء اقتصاد متنوع ومرن يلبي طموحاتها المستقبلية ويُعزّز مسيرتها التنموية، ويُرسّخ مكانتها وجهة رائدة للعيش، والعمل، والاستثمار.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين سموه وعدد من الدارسين والخريجين، عبّروا خلاله عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه المتواصل لمسيرتهم التعليمية ورعايته لمسيرتهم الأكاديمية، مؤكدين أن هذا اللقاء الودي يعكس حرص القيادة على متابعة رحلتهم العلمية، ويجسد ثقة سموه في قدرتهم على تحمل المسؤولية وتسخير ما اكتسبوه من علم وخبرات في خدمة وطنهم والإسهام في نهضته المستدامة.

