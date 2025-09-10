الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تواصل دعمها الإغاثي العاجل لأفغانستان وتجهز سفينة محملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال

أرشيفية
10 سبتمبر 2025 08:35

تواصل دولة الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الشعب الأفغاني الصديق في أعقاب الزلزال الذي ضرب المناطق الشرقية من البلاد.


وتعمل قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع بخطوات متسارعة، على تجهيز سفينة مساعدات إنسانية محملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والإيوائية والطبية وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في دعم الشعب الافغاني.

ويجري تجهيز السفينة بالتنسيق مع عدد من المؤسسات والهيئات الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، في تجسيد لتضافر الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لأفغانستان.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة، أن هذه الجهود تعكس التزام دولة الإمارات الدائم بالوقوف إلى جانب الشعوب المنكوبة، ومواصلة دورها الريادي في مجال العمل الإنساني والإغاثي على المستويين الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
زلزال
الإمارات
