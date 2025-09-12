ميديكلينيك مستشفى المدينة يحصل على اعتماد مرموق كمركز طبي أكاديمي من اللجنة المشتركة الدولية (JCI)

تفخر ميديكلينيك الشرق الأوسط بالإعلان عن أن ميديكلينيك مستشفى المدينة أصبح أول مستشفى في دبي وأول مستشفى خاص / مستقل في دولة الإمارات يحصل على الاعتماد كمركز طبي أكاديمي من اللجنة الدولية المشتركة (JCI). ويُرسخ هذا الإنجاز مكانة ميديكلينيك مستشفى المدينة كجهة رائدة في دمج الرعاية السريرية العالمية المستوى مع التعليم والبحث العلمي.







يُعد الاعتماد كمركز طبي أكاديمي المعيار الأكثر شمولًا لدى اللجنة الدولية المشتركة للمستشفيات التي تكرّس جهودها لتطوير التعليم الطبي والبحث السريري، وتعزيز الابتكار، وتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية. ويعكس هذا الاعتماد التزام ميديكلينيك مستشفى المدينة بتدريب كوادر الرعاية الصحية المستقبلية، ودعم الشراكات الأكاديمية، وإجراء أبحاث متقدمة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة.





قال ديفيد إيجلنجتون، مدير ميديكلينيك مستشفى المدينة:"يمثل الحصول على هذا الاعتماد إنجازًا مهمًا ليس لمستشفانا فحسب، بل لقطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات. إنه يعكس التزامنا الاستراتيجى بدمج رعاية المرضى المتميزة مع التميز الأكاديمي والابتكار البحثي. وهذا الاعتراف هو ثمرة سنوات من العمل الدؤوب لفِرقنا الطبية والأكاديمية والإدارية، التي تعاونت لتقديم أفضل النتائج الممكنة لمرضانا".





وأضاف الدكتور يوهان سنيج، المدير الطبي لميديكلينيك مستشفى المدينة وأستاذ سريري مشارك في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية(MBRU):" يُمكّننا هذا الاعتماد من خدمة مرضانا بشكل أفضل من خلال تسريع تطبيق الأبحاث والابتكارات الجديدة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم. ونحن فخورون للغاية بدعم إعداد الجيل القادم من الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية".



تعزز الشراكات الأكاديمية القوية لميديكلينيك مستشفى المدينة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية دوره كمركز للتعليم الطبي والبحث العلمي.





وقال الدكتور أدريان ستانلي، الرئيس الأكاديمي لميديكلينيك الشرق الأوسط: "يعكس هذا الاعتماد التزام ميديكلينيك مستشفى المدينة بتقديم تعليم طبي متميز على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، وتطوير أبحاث سريرية مبتكرة. وهو يبني على اعتماداتنا الأخيرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمركز الوطني للتخصصات الصحية بالشراكة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. أشكر موظفينا ومرضانا على ترسيخ ثقافة أكاديمية عميقة الجذور في مؤسستنا، مما يعزز معاييرنا التي تضع المريض أولًا، والتزامنا بالرعاية الصحية عالية الجودة المبنية على الأدلة العلمية."





يؤكد هذا الإنجاز مهمة ميديكلينيك في تقديم رعاية صحية آمنة وفعّالة وتركّز على المريض، مع المساهمة في تطوير المعرفة الطبية والنمو المهني في المنطقة.









