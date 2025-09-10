الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

غباش يبعث برقية تضامن إلى رئيس "الشورى القطري" ويدين الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف سيادة قطر

صقر غباش
10 سبتمبر 2025 12:40

بعث معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن إلى معالي حسن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، أكد فيها على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، بوقوفها وتضامنها المطلق مع قطر الشقيقة، قيادة وشعبا، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أكد معاليه على ثقته أن دولة قطر بتاريخها، وبحكمة قيادتها، وبعمق انتمائها العربي ستخرج أكثر قوة وصلابة.

وأدان معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي في برقيته بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ووحدة أراضيها، ووصفها بأنها جريمة سافرة ضد قواعد القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وحرمة سيادة الدول.

وقال معاليه إن هذا العدوان المتهور والنهج العدواني يؤدي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها ولا يمثل استهدافا لقطر الشقيقة وحدها فحسب، وهو مساس مباشر بأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية، والاستقرار الإقليمي والدولي.

وعبر معاليه عن صادق تعازيه في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء العدوان السافر، داعيا المولى عز وجل له بالرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلون، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين من العناصر الأمنية.
 

المصدر: وام
