الخميس 11 سبتمبر 2025
ضبط 11 مكتباً غير مرخص لاستقدام العمالة في العين

ضبط 11 مكتباً غير مرخص لاستقدام العمالة في العين
10 سبتمبر 2025 13:15

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن ضبط ومخالفة وإغلاق 11 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في مدينة العين، بالتعاون مع سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، وذلك لمزاولتها نشاط استقدام العمالة المساعدة دون الحصول على ترخيص، أو بسبب ممارستها النشاط بتراخيص صادرة من جهات خارج إمارة أبوظبي، ما يعد مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية. 

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات الجزائية القانونية والإدارية بحق المكاتب المخالفة وتوقيع الغرامات المالية عليها وإحالة ملفاتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية. 

وثمنت الوزارة جهود سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، التي أغلقت المكاتب المخالفة بالتنسيق والتعاون مع الوزارة وهو ما يجسد الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وأوضحت الوزارة، أنها رصدت العديد من الملاحظات المجتمعية حول المكاتب المشار إليها لا سيما من حيث عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسر وأصحاب العمل المتعاملين معها، مؤكدة في الوقت نفسه مواصلة جهودها في متابعة أعمال مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة للتأكد من التزامها بالقانون وضوابط عملها. 

ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيرة إلى المخاطر الصحية والأمنية الناجمة عن التعامل مع (غير المرخصين).

وقالت إن بإمكان المتعاملين الاطلاع على جدول المكاتب المرخصة، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين أعلنت عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.

كما أعلنت الوزارة إغلاق 77 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال النصف الأول من العام بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بعد أن تبين أنها غير رسمية وغير حاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط استقدام العمالة المساعدة.

المصدر: وام
العين
وزارة الموارد البشرية والتوطين
